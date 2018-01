Clara Dupont-Monod et Alex Vizorek reçoivent l'acteur Jonathan Cohen pour le film "Ami-ami" qui sortira ce mercredi 17 janvier.

Jonathan Cohen, Ambassadeur de la fête du cinéma 2017 © Maxppp / LP/ Jean Nicholas Guillo

Il commence dans l’immobilier puis comme vendeur de fenêtres. Un ami l’emmène assister à un cours d’improvisation ; deux mois plus tard, il démissionne pour prendre des cours de théâtre. Il est admis au Conservatoire d’Art Dramatique. Il commence au doublage (il double notamment Brad Pitt dans Burn After Reading), avant de multiplier les seconds rôles au cinéma. On le voit notamment dans Comme t’y es belle, Papa ou Maman 2, Un plan parfait ou encore Supercondriaque . Il apparaît dans la série Bref mais c’est dans la série Bloqués que son personnage Serge Le Mytho explose.

Il est mercredi à l'affiche du film Ami-ami qui sort ce mercredi 17 janvier. C'est un film de Victor Saint Macary. L’affiche indique « Ceci est une comédie romantique ».

L'émission est exceptionnellement présentée par Alex Vizorek et Clara Dupond-Monod aujourd'hui.

Au sommaire de cette émission :

L'engagement des stars

Les vieilles comédies sont-elles obsolètes ?

Quand les médiums participent aux enquêtes de police

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

Le billet d’Hippolyte Girardot

La croisière s'amuse par Thomas Croisière : le film "ami-ami"

Le reportage de Guillaume Meurice : la start-up nation des chiens et des chats

Programmation musicale :

Plan B "She said"

Groupe Mostla "L'amour c'est mieux"

