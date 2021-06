Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le comédien, humoriste et chroniqueur spécialiste du ballon rond Julien Cazarre pour la sortie de son livre "Coupes du monde" paru chez Michel Lafon.

Ce n'est pas un hasard si Julien Cazarre possède une solide culture footballistique : il est né à deux pas du Parc des Princes un 5 novembre, oui comme Marco Verrati.

Excellent cancre, il obtient son baccalauréat au bout de quatre tentatives, pour finalement suivre vaguement des études de lettres modernes. Mais c'est dans une ligue de théâtre amateur et d'improvisation qu'il se découvre : il y rencontre Sébastien Thoen, devenu un partenaire de blague incontournable, et les autres lurons de la bande avec qui il formera la troupe de l'Action Discrète pendant près de dix ans. Caméras cachées, sketchs, parodies, rien ne leur échappe.

Au tournant de la décennie 2010, alors que la bande va se séparer, l’humoriste choisit un domaine jusqu’alors délaissé par sa profession : le football. Julien Cazarre impose sa marque de fabrique : se moquer des actions ratées, des coiffures ridicules, des bourdes de langage, des écarts de conduite... Il aime également ciseler des textes qu’il applique à des images soigneusement sélectionnées en multipliant les imitations et les accents. C’est cette insolence qui fait de lui une star dans les vestiaires, malgré son look de bobo quadra. Il s'impose aussi bien à la télévision qu'à la radio.

Coupes du Monde

Écrit par Julien Cazarre et Thibaut Soulcié avec la complicité de Clément Verstraete, cet ouvrage retrace avec dérision et humour les cinquante dernières années du football mondial sous le prisme original qu’est celui du style. Depuis le cigare havane de Maradona jusqu’aux coiffures de Neymar, l'humoriste mêle photos d’archives, dessins et caricatures, et pose cette question : jusqu'où peut aller la folie des footballeurs ?

Non, la France n’est pas tant divisée que ça, disons qu’elle est “bipolarisée”... Et qu’est-ce qui la divise principalement : les progressistes versus les populistes ? Ou les biens-pensants versus les réacs ? Ou encore les racistes et les autres...

Le Français est joueur ! Les paris sportifs sont en pleine croissance à deux chiffres, 30% en trois mois : plus de deux millions et demi de gens pratiquent misent leurs p’tits sous et plein de types un peu louches vendent leurs pronostics illégalement, ce sont les madames Irma du foot...

Quelle est la coupe tendance chez les joueurs de foot pour cet euro ? Lequel passe sa vie civile en Gucci ? Et pourquoi c’est beauf de porter un maillot de foot actuel alors que le maillot vintage est terriblement chic et cher ? La mode !

