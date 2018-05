Charline et Alex reçoivent le chanteur suisse Henri Dès à l'occasion de la sortie de son album en février dernier, "Zinzin".

Henri Dès sera en concert à la grande comédie de Paris en novembre et en décembre. Et en tournée avec "the grands gamins".

Au sommaire de cette émission :

Les policiers recrutent !

Vers la fin des pailles ?

Une tribune pour défendre le camembert au lait cru

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique musicale de Mélanie Bauer : l'album Zinzin de Henri Dès ans the grands gamins

Le reportage de Guillaume Meurice : les fichés S

La chronique de Roukiata Ouedraogo

Programmation musicale :