Charline Vanhoenacker et Thomas Croisière reçoivent Janine Mossuz-Lavau pour son dernier ouvrage, « Le Clivage droite gauche. Toute une histoire », aux Presses de Sciences Po.

Née le 9 septembre 1942 à Saint-Jean-de-Tholome, Janine Mossuz-Lavau est politologue et sociologue. Elle est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (1963) et docteure d’État en science politique (1969). Sa thèse, publiée en 1970, porte sur André Malraux et le gaullisme.

En 1964, elle est assistante de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques. Elle devient ensuite attachée de recherche (1969-1976) puis chargée de recherche (1976-1982), et enfin, directrice de recherche au CNRS et au Centre de recherches politiques de Sciences Po depuis 1982. Elle a été membre de l'Association française de science politique (1966-2006), membre du comité éditorial des Presses de Sciences Po, et membre de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes (1999-2005).

Spécialiste d'André Malraux, elle a également travaillé sur la sexualité en France. Ses thèmes de recherche sont : Genre et politique, Politiques de la sexualité, Littérature et politique, Sociologie de l’argent.

Elle a notamment publié Les lois de l'amour : les politiques de la sexualité en France de 1950 à nos jours, aux Éditions Payot, en 1991 mais aussi La vie sexuelle en France, La Martinière, en 2002 ou encore Mes années Malraux, aux Éditions du Jasmin, en 2011.

Pour ses travaux, Janine Mossuz-Lavau procède avec des enquêtes qualitatives et des « histoires de vie » :

J’essaie d’avoir le public le plus diversifié possible et je passe avec chaque personne deux heures, trois heures, cinq heures et je leur demande de me parler du sujet en question (la politique) depuis toujours et de remonter tout le cours de leur vie par rapport à ces notions.

Je fais en sorte qu’ils parlent et qu’ils me racontent tout ce qui se passe dans leur vie et leur tête. C’est anonyme et confidentiel. Ils savent qu’ils peuvent dire des choses qu’ils ne disent pas habituellement.