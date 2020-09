Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le comédien Benjamin Lavernhe pour la sortie du film "Antoinette dans les Cévènnes" de Caroline Vignal le 16 septembre prochain, dans lequel il joue Vladimir, l'amant d'Antoinette.

Benjamin Lavernhe le 29 août 2020 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Benjamin Lavernhe est un comédien français, sociétaire de la Comédie Française depuis 2019. Pourtant, il est devenu comédien un peu par hasard. Il a d'abord commencé par une classé préparatoire littéraire au Lycée Camille-Guérin et une fac d’histoire.

Il se rêvait surtout journaliste... Il s'est tourné vers l’Institut Français de Presse au sein de l’université Paris II Panthéon-Assas, tout en suivant des cours du soir au Cours Florent. Il est ensuite rentré à la classe libre des Cours Florent et joué sous la direction de Jean-Pierre Garnier, Loïc Corbery, Paul Desveaux et Magali Léris. Il a alors abandonné le journalisme pour devenir comédien.

En 2008, il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, sous la direction de Mario Gonzalez, Yann-Joël Collin, Dominique Valadié, Alain Françon et Olivier Py avec qui il tient le rôle de Benvolio dans Roméo et Juliette en 2011. Il intègre la Comédie-Française en qualité de pensionnaire le 1er octobre 2012 et joue le rôle de Lycante dans La Place Royale de Corneille, mise en scène par Anne-Laure Liégeois. Il interprète ensuite de nombreux rôles dans cette institution, avant d'être nommé 534e sociétaire de la troupe au 1er janvier 2019.

En 2012, il débute au cinéma dans Radiostars de Romain Lévy et dans Un beau dimanche de Nicole Garcia. L'année 2015 le propulse en tête d'affiche avec le drame Le Goût des merveilles, d'Éric Besnard, avec Virginie Efira. Il participe aussi à la grosse production L'Odyssée, de Jérôme Salle, où il incarne Jean-Michel Cousteau. Mais c'est en 2017 qu'il est révélé au grand public, en faisant partie du casting de la comédie dramatique Le Sens de la fête, réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache. Sa prestation dans ce rôle d'un marié stressé et antipathique lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin. Il reçoit aussi une Nomination au Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public 2018 pour sa performance dans Les Fourberies de Scapin. Durant l'été 2018, Canal diffusela série comique Un entretien, dans laquelle il tient le rôle principal, celui d'un DRH. En 2019, il joue le meilleur ami du héros de la comédie romantique fantastique Mon inconnue, réalisée par Hugo Gélin. Il revient ensuite dans la saison 2 de Un entretie

Il vient aujourd'hui parler du film Antoinette dans les Cévennes en salle le 16 septembre prochain, dans lequel il joue le rôle de Vladimir, l'amant d'Antoinette.

J'allais m'amuser à jouer ces états d'âme extrêmes. (...) On ne peut pas jouer que des héros tout le temps, il (Vladimir) n'a pas le beau rôle.

C'est Laure Calamy qui joue Antoinette et Benjamin Lavernhe n'en tarit pas d'éloges :

Laure qui a une humanité qui déborde et qui est aussi à fleur de peau (...), elle était, je trouve, évidente dans ce rôle.

Sommaire

Au lendemain de la demande de moratoire de 70 élus de gauche et écologistes sur la 5G, Emmanuel Macron a clairement pris position en faveur de la 5G, se moquant par la même occasion des défenseurs du "modèle Amish".

Présomption d'innocence et tribunal médiatique. “Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable”, la présomption d’innocence existe depuis 200 ans…

Comédie Française et cinéma. Cinq après le départ de Pierre Niney de la Comédie Française, quid des exigences de la Comédie Française envers ses pensionnaires ? Les comédiens sont-ils toujours contraints de refuser des rôles au cinéma tant le rythme de travail est très soutenu au sein de la troupe ?

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique de Constance : La journée mondiale des premiers secours

Le moment Meurice : Le séparatisme

La chronique de Thomas Croisière : Benjamin Lavernhe est un connard (Antoinette dans les Cévennes)