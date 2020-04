Par Jupidémie c'est l’apéro Skype du service public. Le bar à rigolade est ouvert.Et voici la devise du jour : “Qui trop embrasse… est atteint”

Charline, Guillaume, Hippolyte, Thomas, Juliette, Thomas et Alex... Par Jupidémie © Radio France / Thomas croisière

Au sommaire de ce 22ème numéro de "Par Jupidémie !"

La chronique de Thomas VDB : Skype : gros plan le menton s et de narines

La leçon de Juliette Arnaud : 'Les Contemplations', Victor Hugo, livre III : Les luttes et les rêves

La chronique de Mélanie Bauer : The Dandy Wahrols "Tafelmuzik Means More When You’re Alone"

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : Ce qui va changer dans le monde d’après ?

La chronique d'Hippolyte Girardot :

La chronique de Thomas Croisière : "Hibernatus" d’Edouard Molinaro

La programmation musicale

Madness - "Our house"

Roméo Elvis - "Soleil"

Michael Kiwanuka - "Hero"

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Actualité avec Alex Vizorek

En France, la justice restreint l'activité d'Amazon aux "produits essentiels". Parmi ces produits, lesquels sont essentiels ?

a) Des livres

b) Un kebab sauce samouraï

c) Le coffret collecteur de reprises de tubes de la musique militaire par le groupe “Les Disruptifs”

d) Des huiles essentielles

Science avec Charline Vanhoenacker

La fameuse chloroquine est aussi appelée hydroxychloroquine, “hydroxy” car cette molécule comporte un atome d’hydrogène et un atome d’oxygène qui sont liés. Quel est le symbole de cet assemblage d’hydrogène et d’oxygène dans le tableau de Mendeléev ?

a) CHU

b) PSG

c) OH

d) MDR

Actualité avec Guillaume Meurice

Depuis le début de l’épidémie, Donald Trump fait une conférence de presse quotidienne de 2 heures par jour. Sachant qu’il dort et mange pendant 13 heures, qu’il passe 1 heure par jour à bien positionner sa moumoute, car les coiffeurs sont confinés, 2 heures dans une cabine UV pour avoir ce teint splendide (à mi chemin entre un pamplemousse et Jacques Séguéla), et 4 heures sur Twitter à insulter les journalistes.

Combien de temps lui reste-t-il pour travailler un peu ?

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Cher élève auditeur, tu vas rentrer à l’école le 11 mai… et vu la situation sanitaire, la liste de tes fournitures scolaires va s’enrichir de nouveaux objets… peut-être vas-tu aussi adapter son style vestimentaire… Dessine-toi le jour de la rentrée scolaire !

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie