Bonjour la France Inter ! Bienvenue au laboratoire d’analyses du rire…

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Hippolyte Girardot : No Way Out

: No Way Out La chronique de Christine Gonzalez : L'interview posthume de Christophe

: L'interview posthume de Christophe La chronique de Mélanie Bauer : Underground, une bande dessinéed’Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog

: Underground, une bande dessinéed’Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog La chronique de Thomas Croisière : SOS Fantômes d’Ivan Reitman

: SOS Fantômes d’Ivan Reitman La chronique d'Isabelle Sorente : Un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates

: Un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates La chanson de Frédéric Fromet : Sans relous

Les exercices

Alex Vizorek

Monaco allège ses restrictions et rouvre ses restaurants. C’est l’occasion de revoir l’ensemble ce qu’est Monaco ?

Avec son soleil, sa mer et son ciel Azur, Monaco est un véritable paradis (FISCAL?)

Monaco est un cocktail composé de bière, de limonade et de sirop de grenadine.

Monaco est une principauté, un État souverain et indépendant.

Monaco est la seule équipe de foot au monde, qui a plus de public dans les gradins depuis le huis clos, qu’avant.

Charline Vanhoenacker

Les élections régionales ont été reportées d’une semaine, pour offrir quelques jours de campagne en plus, et permettre à plus de français de se faire vacciner. Mais en une semaine, il peut s’en passer des choses. Parmi les événements suivants, lesquels peuvent se dérouler en une semaine ?

En une semaine, on peut reconstruire Notre-Dame, selon le cabinet Macron Architectury !

En une semaine, Manuel Valls peut changer 7 fois de nationalité de cœur.

En une semaine, Pierre-Jean Chalençon peut passer de parfait inconnu, à la personne dont on parle le plus, et redevenir un parfait inconnu

En une semaine, on peut trouver 25 déclinaisons de Par Jupiter… Par Jupidémie… Par jupiclasse… Par Jupi Hallyday disponible en podcast sur FranceInter.fr !

Alex Vizorek

Les vols entre le Brésil et la France sont suspendus depuis mercredi. Les seuls autorisés à effectuer la liaison Paris-Rio sont… les oiseaux. Combien de temps met la galinette cendrée à vol d’oiseaux, sachant qu’elle vole à 45 km/h...

8620 km divisé par 45 soit 191 heures environ, sans compter les pauses pipis.

Les gens sont au bout du rouleau et les auteurs de vos questions aussi visiblement.

10h car la galinette cendrée est maline et va monter dans une correspondance pour le Mexique, pour ne pas se faire choper.

On embrasse toutes les galinettes cendrées qui nous écoutent. Oui je craque. C'est quand les prochaines vacances ?

Le concours de rédaction

Ecris une petite rédaction de 10 lignes où tu imagines la vie de bureau à Par Jupiter…

Envoie nous ton œuvre par mail en précisant "Concours de rédaction" en objet à l'adresse mail de l'émission : parjupiter@radiofrance.com !

La programmation musicale