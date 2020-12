Bienvenue à la BNF, la Blagothèque nationale de France...

Au sommaire de cette émission

La chronique de Juliette Arnaud : "Un conte de Noël" de Charles Dickens (2/2)

"Un conte de Noël" de Charles Dickens (2/2) La chronique d'Isabelle Sorente : Atelier d'écriture (5)

Atelier d'écriture (5) La séance de Thomas Croisière : "L'explorateur en folie" de Victor Heerman

"L'explorateur en folie" de Victor Heerman La chanson d'Aldebert : La liste au Père Noël

La liste au Père Noël Le moment Meurice : Miss France, un concours sexiste ?

Miss France, un concours sexiste ? La chronique d'Hippolyte Girardot : Pas de Noël cette année !

Les exercices

Alex Vizorek

Le 25 décembre prochain tout le monde, sauf les impies, vont fêter Noël. Sais-tu depuis quand fête-t-on Noël le 25 décembre ?

A/ depuis 1948 et la naissance un 25 décembre de Noël Mamère!

B/ Noël tombe un 25 décembre depuis toujours et arrêtez tout de suite, après les policiers et la famille vous n'allez pas vous en prendre à nos traditions.

C/ Depuis que les lutins ont négocié un accord de branche pour pouvoir travailler un jour férié et ainsi être payés double.

D/ Depuis 330 après Jésus Christ. Si t'as suivi tu te doutes que c'est la seule réponse sérieuse.

Charline Vanhoenacker

Depuis hier, la France s'est déconfinée pour la deuxième fois. La vie normale reprend doucement, sauf pour quel secteur d'activité ?

A/ Les bars

B/ Les remontées mécaniques

C/ Les restos

D/ Les théâtres

E/ Les piscines

F/ Les musées

G/ Les gymnases

H/ On pourrait continuer longtemps mais on doit rendre l'antenne à 18h.

Charline Vanhoenacker

Emmanuel Macron a ouvert la voie, lundi, à la tenue d’un référendum sur l’introduction de la défense de l’environnement dans la Constitution. Alors parmi les questions suivantes lesquelles pourraient figurer dans ce référendum ?

A/ Etes-vous pour ou contre le réchauffement climatique ?

B/ Vous aussi vous trouvez qu’il y a plus de saison ? C’est dingue on sait jamais comment s’habiller.

C/ Gretha Thunberg et Chucky la poupée de sang sont-elles les mêmes personnes ?

D/ Make... or not make... the grosse plantade comme pour Maastricht... great again !

Guillaume Meurice

Gerald Darmanin a été entendu sous le statut de témoin assisté suite à des accusations de viol à son encontre. Pourras tu nous dire à quoi correspond ce statut au nom rigolo ?

A/ C'est pour les témoins qui touchent les aides sociales. Même pas capables d'être témoins autonomes.

B/ C'est quand un juge a suffisamment d'éléments pouvant laisser croire à la culpabilité de la personne sans avoir d'indices graves et concordants.

C/ C'est comme mis en examen mais comme il est ministre de l'Intérieur on y va molo dans la procédure.

D/ On rappelle qu'il existe la présomption d'innocence et que Gerald Darmanin a simplement voulu jouer à l'agent immobilier version PornHub.

Le concours de dessin

Les théâtres étant toujours fermés, beaucoup vont finir par se faire racheter par des milliardaires… Certains y conserveront une programmation théâtrale (type “La mouette” de Tchekov par la Troupe de Touche pas à mon poste), mais il y a un risque que certaines salles finissent par être transformées en entrepôt…

Alors dessine le Théâtre de ta ville transformé en entrepôt de colis Amazon, avec Francis Huster dans le rôle du responsable de rayonnage.

Poste ton dessin sur Twitter avec le #ParJupiter ! Il y a deux coffrets du Journal de confinement de Pierre-Emmanuel Barré à gagner ! Avec des épisodes inédits, un poster de son chien Miskine et un autocollant du Voituristhan à coller à l’arrière de la bagnole !

La programmation musicale

BAZBAZ - Sur le bout de la langue

FANTASTIC NEGRITO - Chocolate samurai

