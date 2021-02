Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Barbara Carlotti, auteur-interprète-productrice-réalisatrice, qui vient de sortir son sixième album, en hommage à ses racines : "Corse, Île d'Amour". Rencontre ensoleillée.

L'auteure-compositrice-interprète et musicienne Barbara Carlotti, mars 2019 © Getty / Foc Kan / Contributeur

Biographie

Barbara Carlotti a grandi à Clamart en banlieue parisienne dans une famille nombreuse entre les chants corses du côté de son père et le piano classique du côté de sa mère. A 11 ans, Barbara écoute Thiéfaine et Higelin, une chanson française subver­sive et pas formatée. Trois ans plus tard, elle leur préfère Daho. Se branche aus­si sur Joy Division, Cure ou Dépêche Mode, fers de lance de l’Angleterre new wave. Elle opte au lycée pour une spécialisation en arts plastiques, avant de s’inscrire dans une fac de médiation culturelle, tout en suivant des cours de chant et de piano dans une école de jazz. Puis se réoriente vers un conservatoire pour y apprendre le chant lyrique. Lors de sa quatrième année de conservatoire, la jeune femme réalise que le lyri­que n’est pas pour elle. Elle se met à écrire des chansons.

Elle commence naturellement à écrire ses propres chansons, qu'elle met en musique avec le guitariste Jean-Pierre Petit. Le duo présente ses compositions dans les bars, la rencontre avec Bertrant Burgalat déclenche l'envie d'enregistrer. L'album Chansons, entièrement auto-produit, est acclamé en 2005 malgré une distribution confidentielle. Sur la croisette. Signée par Naïve, Barbara Carlotti sort Les Lys Brisés en 2006. L'épatant « Cannes » devient le titre emblématique de l'album, le prix coup de cœur de l'Académie Charles Cros est décerné à l'album. Cette qualité se retrouve sur L'Idéal en 2008. Barbara Carlotti parcourt alors les routes de France et d'ailleurs pour faire partager son univers doucement ironique. Son album L'idéal, réalisé par Jean-Philippe Verdin, où elle convoque le souvenir de Baudelaire est salué par Télérama et Libération. L'album est sélectionné pour le 7e Prix Constantin. En juillet 2008, elle participe aux Francofolies de La Rochelle en se produisant dans la pièce Imbécile d'Olivier Libaux, mise en scène par Olivier Martinaud et en interprétant plusieurs chansons de Brigitte Fontaine dans une Conf'chanté du Hall de la chanson.

En 2012, elle sort son quatrième album, L'Amour, l'Argent, le Vent, qui reçoit un excellent accueil de la critique. Elle est nommée deux fois aux Victoires de la musique 2013, dans les catégories Groupe ou artiste révélation de l'année et Groupe ou artiste révélation scène de l'année et est une nouvelle fois récompensée par l’Académie Charles-Cros Ce nouvel opus influencé par les voyages marie son écriture nostalgique aux rythmes brésiliens, indiens ou japonais. En 2018, suite à son expérience avec l’Ayahuasca et les laboratoires oniriques, nait l’album “Magnétique” : une création très particulière inspiré de ses rêves.

Du côté de la radio, elle réalise en 2009 pour France Culture un atelier de création radiophonique sur le thème du dandysme, dont découlera en 2011 un spectacle à la Cité de la musique : Nébuleuse Dandy. Entre-temps, on la retrouve, pour d'autres conférences chantées avec Benjamin Esdraffo et Vladimir Léon : au Mac/Val pour Cinéma et chansons ou au Centre Pompidou, sur la chanson dans le cinéma français des années 1930. De septembre 2013 à juin 2014, elle anime l'émission Cosmic Fantaisie, sur France Inter, diffusée du lundi au jeudi à 21 heures. Entre 2015 et 2018, Barbara Carlotti travaille sur les laboratoires oniriques d'abord sous forme d'atelier de création radiophonique sur France Culture, puis déclinés en spectacle évolutif à la Maison de la Poésie et au Centquatre à Paris invitant de prestigieux invités à chanter et raconter leurs rêves nocturnes, comme Christophe, Philippe Katerine et Juliette Armanet, période durant laquelle elle écrit et compose l'album "Magnétique" qui sortira sur le label Elektra/Warner en 2018.

Elle réalise et écrit son premier court métrage en 2019, intitulé "Quatorze Ans". Cette comédie musicale ouvre le Festival européen du court-métrage de Brest. Ce film raconte un souvenir adolescent, léger, sur la danse, qui l'a fait revenir pour le tournage en Corse où elle marche des heures dans le désert des Agriates.

Actualités

Sorti à l'automne 2020, son sixième album "Corse, Île d'Amour" est un hommage à ses racines mais surtout aux artistes locaux. Il est constitué de reprises de chansons corses traditionnelles des années 60/70 d’artistes locaux comme Antoine Ciosi, Tony Toga, Tino Rossi ou encore Charles Rocchi.

Ainsi, Barbara Carlotti y revisite le folklore de son île en y proposant des textes à la fois en langue française (parfois traduit du corse) et en langue corse. Elle raconte même avoir travailler sa prononciation pour faire corps avec ces chants. On observe ainsi un exigeant travail de réappropriation : La musicienne a posé son empreinte sur les harmonies de ces chansons pour la plupart inconnus des continentaux. Pour ce faire, elle a traduit les paroles corses en français et réactualisé les arrangements en les passant au tamis d’une électro-pop.

Cette création est un album cinématographique, une carte postale : une pop hypnotique se mêlant aux chansons insulaires de son enfance.

Barbara Carlotti sera sur scène pour sa Tournée Corse Île d'Amour aux dates suivantes :

le 2 Mai à TOURCOING - Le Grand Mix

le 25 Mai à PARIS - La Cigale

le 08 Décembre à BRUXELLES - Botanique

Elle sera également en concert avec ARANDEL :

le 4 juillet au Festival Days Off - Cité de la Musique

le 6 juillet au Festival Les Nuits de Fourvière

Enfin, Barbara Carlotti fait partie de la programmation du festival littéraire LE PARIS DES FEMMES pour lequel elle a écrit une nouvelle, aux côté de KAOUTHER ADIMI, IRÈNE JACOB, NOÉMIE LVOVSKY, BLANDINE RINKEL, OLIVIA ROSENTHAL, NATHALIE RYKIEL, RUTH ZYLBERMA, les 4 et 5 juin 2021.

La chronique de Mélanie Bauer : Corse, Île d'Amour, le nouvel album de Barbara Carlotti

La chronique de Constance :

La programmation musicale

TIGGS DA AUTHOR - Georgia

Barbara CARLOTTI - Le retour

