Alex Vizorek et Juliette Arnaud reçoivent Alex Lutz, pour son nouveau spectacle à l'Olympia à Paris, du 3 au 25 février.

Alex Lutz, cérémonies des Molières aux Folies Bergères - Mai 2016 © AFP / Patrick Kovarik

Alex Lutz est arrivé au théâtre par hasard. Ces dernières années, il a mis en scène Sylvie Joly, Pierre Palmade, Caroline Loeb ou encore Audrey Lamy, et dans de nombreux rôles au cinéma. Il est aussi Catherine de "Catherine et Liliane" de Canal +.

Il va jouer son nouveau spectacle à l'Olympia, à Paris, du 3 au 25 février.

Alex Lutz sera aussi à l’affiche de « Les aventures de Spirou et Fantasio » d’Alexandre Coffre, le 21 Février.

Au programme de cette émission :

La droite s'effiloche...

Vouloir le bien-être des animaux d'élevage... et manger de la viande

SMS, mails : Comment l'attente d'une réponse est devenue source d'anxiété

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "Fissa, Papa" d'Amazing Ameziane (editions Marabulles)

Le storytelling de Thomas Bidegain : les complots

Le reportage de Guillaume Meurice : à la recherche des soutiens de Mathieu Gallet

Programmation musicale :

Solomon Burke "Everybody needs somebody to love"

Camille "Je ne mâche pas mes mots"

Venez découvrir la nouvelle vidéo : dans les coulisses d'un passage d'antenne avec Antoine de Caunes