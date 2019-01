Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Marion Messina pour la parution de son premier roman "Faux départ" en poche.

Marion Messina, écrivain, pour la parution de son premier roman "Faux départ" en livre de poche. © Radio France / Zohra Bensmaïli

Marion Messina a publié son premier roman Faux Départ en 2017 au éditions La Dilettante. il est sorti aux éditions J'ai lule 28 août 2018.

Ca commence à se voir le lien de subordination des chauffeurs de VTC à leur employeur Uber… Un employé vient d’être reconnu comme salarié pour bénéficier des droits élémentaires de protection sociale…

Les Parisiens ! Ils sont 12.000 par an à fuir la capitale pour aller s’installer en région ou en banlieue… Et cette hémorragie ne va faire que s’accentuer, à cause de la vie de dingue, du prix des loyers et puis les Parisiens font moins des bébés…

Les écrivains sont très présents sur les réseaux sociaux… pour assurer la promotion de leur livre, mais d’après les sociologues, aussi parce qu’ils font moins autorité dans la société, alors ils passent par la fenêtre… Parfois encouragés par leur éditeur !

