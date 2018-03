Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Ariane Ascaride, qui publie « Une force et une consolation » avec Véronique Olmi aux Editions de l’Observatoire

Ariane Ascaride au festival de cinéma de Venise en septembre 2017 © Getty / Vittorio Zunino Celotto

Ariane Ascaride monte sur les planches dès l’enfance, en jouant aux côté de son père, comédien amateur. Elle obtient une licence de sociologie, puis entre au Conservatoire national d’art dramatique. En 1980, elle tourne dans « Dernier été », le premier film de Robert Guédiguian, qu'elle a rencontré à l’UNEF, le syndicat étudiant. Elle a tourné dans pratiquement tous ses films, dont « Marius et Jeannette » pour lequel elle reçoit le César de la meilleure actrice. Elle joue dans « Nadia et les hippopotames » de Dominique Cabrera, « La délicatesse » des frères Foenkinos ou « Marius » et « Fanny » de Daniel Auteuil… Tout en jouant aussi au théâtre et pour la télévision.

Au sommaire de cette émission :

Les cinquante ans de mai 68

Depuis l'élection de Trump, un Américain a décidé d’arrêter de suivre l'actualité

Que c'est bon d'annuler ses rendez-vous au dernier moment

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Pablo Mira

L'interview posthume de Christine Gonzalez

La chronique littéraire de Juliette Arnaud

Programmation musicale :

THE BEACH BOYS, “I get around”

DOMINIQUE A, "Toute latitude"

