Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Christophe Robert, sociologue français spécialiste de la question de l'habitat, désormais Délégué général de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation publiait il y a à peine un mois le 26e Rapport sur l'état de mal logement : C. Robert tire la sonnette d'alarme.

Biographie

Christophe Robert a grandi en banlieue parisienne dans une famille déjà très investie sur le front associatif et les actions solidaires. Son engagement s’affirme lors de son passage à l’Université de Nanterre pour un cursus en sociologie. En effet, il s’engage auprès des populations gitanes en proposant de l’accompagnement scolaire, mais surtout, rencontre l’analyse sociologique. La sociologie lui permet une vraie prise de conscience : il comprends alors les rapports de domination, le déterminisme social etc. Mais surtout, en étudiant des textes vieux de plusieurs décennies, il prend conscience de l’absurdité des discours qui perdurent sur le travail ou encore la méritocratie.

Il effectue sa thèse en sociologie sur les difficultés rencontrées par les gens du voyage en France. Suite à cela, il est chercheur pendant une dizaine d’années dans un bureau d’études parisien dans les domaines de l’habitat et de la politique de la ville. Depuis 2004, il travaille à la Fondation Abbé Pierre, il a même milité avec l’Abbé Pierre. Il est tout d’abord Directeur des études au sein de la Fondation. Depuis 2015, il en est le délégué général.

La Fondation Abbé Pierre

La Fondation Abbé Pierre a été créée en 1987 et reconnue d’utilité publique le 11 février 1992, son action pour principal objectif de permettre à toutes personnes défavorisées d'accéder à un logement décent et une vie digne.

Ses principales missions sont :

Lutte pour l’accès au logement

Accueil et orientation des personnes en difficulté de manière inconditionnelle

Insurrection contre toutes les formes d’injustice et de discrimination dans le logement

Participation au débat public : rappel à ceux et celles qui nous gouvernent leurs responsabilités en termes législatifs, économiques et sociaux.

Au sommaire de cette émission

Et voici qu’est suspendue la discrimination au vaccin. Des soignants racontent que dans leur hôpital, les médecins sont vaccinés avec du Pfizer et les infirmiers avec de l’AstraZeneca… lutte des classes de la piquouze…

Heureusement qu’il nous reste les sondages pour rire un peu. Celui du JDD commandé par SOS racisme a demandé aux Français “Quelles catégories de personnes trop nombreuses en France”... divertissement assuré… -

Et puis il y a ceux qui rêvent de vivre dans 20 mètres carrés, et pour ça, il existe le micro-logement… C’est très cosy, du type mini-maison instagrammable, la “Tiny house”, soit par choix éthique et écologique, soit pour parquer le pauvre et l’étudiant...

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Djubaka : La saga WIZZZ ! revient avec un quatrième volume !

: La saga WIZZZ ! revient avec un quatrième volume ! La chronique de Constance : La journée mondiale du recyclage

: La journée mondiale du recyclage Le moment Meurice : Hervé, un sans-abris déconfiné

La programmation musicale

SLY & THE FAMILY STONE - Family affair

MARQUIS - Je n'écrirai plus si souvent

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission