Charline Vanhoenacker et Thomas Croisière reçoivent l'auteure-compositrice-interprète Jeanne Added.

Biographie

Née le 25 septembre 1980 à Reims, Jeanne Added est une auteure-compositrice-interprète française, d’origine juive algérienne. Son père, metteur en scène et auteur et sa mère, travailleuse sociale, font découvrir à Jeanne Added le monde de la culture très tôt en l’emmenant voir des spectacles de danse et de théâtre.

Jeanne Added étudie le violoncelle et le chant lyrique au conservatoire national de région de Reims puis le jazz à Paris où elle intègre le Conservatoire national supérieur de musique en 2001 (elle étudie le chant et est la première admise dans la classe de jazz ; c'est d’ailleurs la seule fille de sa promotion). Ensuite, elle continue d’étudier le chant à la Royal Academy of Music de Londres.

Au début de ses études, elle fait de la musique avec ses copains parisiens (Babx, Camélia Jordana, Raphaéle Lannadère, Thomas de Pourquery, Maxime Delpierre, Alice Lewis, etc) lorsqu’elle part de Reims s’installer à Paris à ses 20 ans. En parallèle, elle est ouvreuse à l’Opéra Garnier pour se faire un peu d’argent.

Elle commence d’abord sa carrière comme chanteuse de jazz, notamment en étant membre actif du trio Yes Is A Pleasant Country en compagnie de Vincent Lê Quang et Bruno Ruder, trio nommé aux Victoires du jazz 2011. Elle lance ensuite son groupe (plutôt rock) Linnake où elle chante, écrit et joue de la basse. Elle sort son premier EP EP#1 en 2011 puis fait les premières parties de The Dø en 2011 sur leur tournée d'autonome. Elle sort son premier disque Be Sensational en 2015.

Actuellement, elle cumule deux Victoires de la musique dans les catégories meilleur album rock (avec son deuxième album Radiate sorti en 2018), et artiste féminine. Elle a aussi été nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie meilleur concert en 2020.

En tournée pour son deuxième album « Radiate » et un nouvel EP

Jeanne Added reprend la tournée pour son deuxième album « Radiate » et passera par Reims, Potiers, Nantes, La Rochelle, pour ne citer que ces villes. Sa tournée peut suivre son cours, malgré les restrictions en France face à la deuxième vague du Covid-19, car elle l’avait de toute façon imaginée dans des théâtres :

C’est un spectacle que j’ai écrit pour les théâtres. Il a été conçu pour des salles assises.

Le 7 juillet 2020, Jeanne Added a dévoilé de façon inattendue sur Youtube un nouvel EP, intitulé Air. Le court-métrage, d'une durée d'environ 30 minutes, présente cinq personnages dans différents décors, principalement en pleine nature.

Added explique s'être inspirée de la tournée précédente (celle de Radiate) et des différentes rencontres d'alors pour concevoir cet EP. Cet EP a été écrit en parallèle de sa vie de tournée, et est ainsi devenu un espace de liberté et d’expérimentation. Instant suspendu dans son parcours, ce nouvel EP est une prise de parole mêlant réflexion critique et confidence.

C'est la première fois que la chanteuse s'essaye au français sur un de ses albums.

Pour moi, ça implique des mélodies différentes, une façon de chanter différente, un placement de voix différent, etc. (...) L’anglais il m’a aussi permis de m’exprimer et de passer à l’acte. L’anglais m’a permis d’être un peu moins regardante sur les textes parce que surtout il fallait faire.

Roselyne Bachelot a demandé un assouplissement du couvre-feu pour le domaine de la culture. La réponse est tombée : c’est NON !

Les migrants réfugiés et le couvre-feu : une situation qui suscite l’inquiétude. Une étude publiée par Médecins sans frontières montre que chez les plus précaires, c’est plus d’une personne sur deux qui est infectée par le Covid. Les réfugiés sont donc dans une situation encore plus catastrophique qu’avant… (donc oui c’était possible)

Malgré tout, un festival de jazz a lieu en ce moment à La Rochelle, dont l’un des thèmes était : ”Les femmes dans le jazz”… Il y a des femmes qui jouent du saxo... ça va peut-être ramener un nouveau public hermétique au jazz...

