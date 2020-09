Comme tous les mercredis, retrouvez Par Jupiclasse, l'émission de pédagogie rigolote !

Au sommaire de ce 4e numéro de Par Jupiclasse !

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "Dracula" de Bram Stoker (2)

La chronique musicale d'André Manoukian : Soliste et groupe musical

Le moment Meurice : Un métier de rêve

La chronique de Constance :

La séance de Thomas Croisière : "300" de Zack Snyder

Les exercices de Par Jupiclasse !

Mathématiques avec Alex Vizorek

Pour ne pas avoir à mettre son masque un britannique qui s’envolait vers Ténérife, a grignoté continuellement un paquet de chips pendant tout son vol. Sachant qu’il y avait 80 chips dans son paquet et que le vol a duré 4 heures. A quelle fréquence a-t-il mangé chaque chips pour tenir durant tout le vol ?

Histoire avec Charline Vanhoenacker

En début de semaine Emmanuel Macron a comparé les anti 5G à des Amish. Sauras-tu nous donner le nom du créateur de cette communauté ?

A/ José Bové

B/ Anish Kapoor… les enfants qui écoutent aussi France Culture ont la réponse

C/ Jakob Amman

D/ Jospeh Louis Proust, l’inventeur de la lampe à huile à réservoir latéral

Physique-Chimie avec Guillaume Meurice

On parle beaucoup de la 5G en ce moment, mais on ne sait pas vraiment ce que cela va changer dans notre quotidien. Alors, parmi les choses suivantes, lesquelles seront plus rapides avec la 5G ?

A/ Une chronique de Thomas Croisière

B/ Télécharger des films pornos

C/ Envoyer des photos de son déjeuner en story sur Instagram pour montrer que… ben… euh j’en sais rien en fait, j’ai toujours pas compris pourquoi on faisait ça.

D/ Les ondes des nano-particules, qui vont prendre le contrôle de nos pensées pour faire de nous des esclaves technologiques.

Le Concours de dessin de Par Jupiclasse !

Tous les mercredis, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Dessine Brigitte et Emmanuel Macron en Amish posant pour la Une de "Paris-Match" !