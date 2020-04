"Par Jupidémie", c'est l’émission qui nettoie l’actualité avec la savonnette de la blague… Et voici la citation du jour : “La rigolade est le parfum de l’âme” (de Quasi George Sand… citation qui lui a été inspirée par sa relation avec Chopin… et on le comprend, quel bout-en-train c’était ce Chopin !)

Au sommaire de ce 23ème numéro de "Par Jupidémie !"

La chronique d'Aymeric Lompret : ode aux infirmières

La leçon de philo d'Isabelle Sorente : Marc-Aurèle et la magie du Tout

La chronique musical d'André Manoukian : Tristan, Yseult, Richard, Mathilde....

son choix musical : Ilous et Decuyper "Aime toi toi même"

Le Moment Meurice : Les confinés du jour. Aujourd'hui Guillaume Meurice répond à vos question

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod :

La programmation musicale

Lyn Collins "Think (about it)"

Louis Chedid "Tout ce qu'on veut dans la vie"

Gregory Porter "Revival"

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Un exercice de prépa à HEC avec Alex Vizorek

Bernard Arnault renonce à une partie de son salaire, si on lui avait dit ça il y a dix ans il n’y aurait pas cru lui-même. Dans cette liste de produits, lesquels appartiennent au groupe LVMH ?

les costumes Arnys que porte François Fillon

le champagne Moët que ne boit pas François de Rugy

Les journaux “Le Parisien”, “Les Echos” et “Salaud de pauvre Magazine”

les mocassins Enigma Collection dessinés par Louis Sarkozy… oui ça existe vraiment… Mais est-ce un produit LVMH ? Je rappelle que Bernard Arnaud sait s’entourer de meilleur!

Culture avec Charline Vanhoenacker

L’an prochain, certaines oeuvres cinématographiques relateront sans doute cet épisode de confinement. Dans la liste que je vais énoncer, des suites de films célèbres sont crédibles, mais une ne l’est pas pour des raisons sanitaires : laquelle ?

A) “Ceux qui sont malades prendront le train”

B) “Pas sur la bouche 2”

C) “Donne-moi ta main”, la suite

D) “Les petits mouchoirs à usage unique"

Exercice de mémoire avec Guillaume Meurice

Au début du confinement, Bruno Le Maire a posté sur Instagram une photo de son cochon d’Inde... Comment s’appelle le cochon d’Inde du ministre de l’Economie et des Finances?

A) Sicav

B) Gérald Darmanin

C) Jacky

D) Domi

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Les ouvriers d’Amazon manquent de protection pour travailler. Alors la justice française a contraint le géant américain a fermer ses entrepôts pendant 5 jours pour se mettre aux normes. Elle impose aussi de ne livrer que des produits essentiels. Dessine la Justice françaie qui terrasse le géant Amazon… ça ne va durer que 5 jours mais ça fait du bien...

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie