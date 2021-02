Bonjour la France Inter et bienvenue au Centre de contrôle technique de la rigolade !

Au sommaire de cette émission

La chronique de Thomas Croisière : Avatar de James Cameron

: Avatar de James Cameron La chronique de Djubaka : The Vegetable Orchestra

: The Vegetable Orchestra La chronique de Roukiata Ouedraogo : Les griots

Les griots La chronique de Juliette Arnaud : La pitié dangereuse de Stefan Zweig (2)

: La pitié dangereuse de Stefan Zweig (2) Le moment Meurice : Quelle est la différence entre Darmanin et Le Pen?

Les exercices

Alex Vizorek

Une éruption de l'Etna a provoqué une pluie de pierres et de cendres dans la ville. Ce n’est pas la première fois qu’une pluie étrange arrive. A toi de trouver celles qui ont vraiment eu lieu :

La pluie violette, à chaque concert de Prince…

Depuis plusieurs semaines en France il y a eu une pluie d’indécence de la part du gouvernement…

Le spectacle “Alex Vizorek est une oeuvre d’art” a reçu une pluie de critiques dithyrambiques !

Dans “Ma voisine est coquine”, sur Pornhub, le film se termine par une golden pluie….

Charline Vanhoenacker

Le projet de loi visant à renforcer les principes de la République vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Mobilise tes connaissances en droit parlementaire et explique-nous ce qu’est “la première lecture”.

C’est juste avant la deuxième lecture et avant la “Désolé j’ai pas encore eu le temps de lire.”

C’est le terme employé pour désigner l’examen du texte par l’assemblée nationale en commission puis en séance avant son passage au Sénat.

C’est pour dire qu’ils ont juste lu la loi une première fois vite fait mais qu’ils vont vite se rendre compte que c’est très islamophobe en la lisant une deuxième fois.

Toute première lecture...toute toute première lecture...toute toute première lecture…

Guillaume Meurice

Selon une étude relayée par le daily mail, manger des pommes réduirait le risque de maladie d'Alzheimer. Qui devrait manger des pommes ?

Barbara Pompili, pour se souvenir qu’elle était écologiste à une époque.

Yves Rocher, pour se souvenir qu’il a un peu d’argent placé au Luxembourg…

Patrick Balkany, pour se souvenir de toutes ses mises en examen… c’est pas facile !

Charline Vanhoenacker, pour qu’elle se souvienne dans sa chronique le matin qu’ELLE N’EST PAS CHANTEUSE !!!!!

Le concours de dessin

Les étudiants souffrent des mesures sanitaires. Couvre feu, cours en distanciel, fin des petits boulots, et début de l’aide alimentaire...

Pour leur redonner le moral, prend une grande feuille, et dessine la dernière super soirée à laquelle tu as participé… celle où le Champomy coulait à flots ! Et poste ton dessin pour leur réchauffer le coeur !

