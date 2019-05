Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Jean-Chri Urbain et J.P. Nataf du groupe les Innocents

Les Innocents, J. P. Nataf, Jean-Christophe Urbain, le 28 mai 2015 à Paris. © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Les Innocents ont connus un premier succès en 1987 avec le single Jodie. Ils sortent quatre albums studio entre 1987 et 1999. ils sont récompensés à quatre reprises aux Victoires de la musique. Après leur séparation, J. P. Nataf entame une carrière solo, alors que Jean-Chri Urbain compose pour d'autres artistes. J.P. Nataf et Jean-Chri Urbain effectuent leur retour en duo en 2013. Ils sortent l’album Mandarine en 2015 et un nouvel album en mars 2019, 6 ½

Sommaire

Et si on reconnaissait une nationalité européenne ? C’est une proposition de Benoît Hamon… Alors, ok, mais c’est pas gagné d’être patriote européen quand on l’est déjà pas complètement en France…

Sur les sites de musique en ligne, les algorythmes permettent de nous faire des recommandations. Les chercheurs ont observé que cela nous influence à ce point que ça modifie nos goûts musicaux. Et on se retrouve à acheter des morceaux que foncièrement, on n’aime pas…

C’est la déprime générale paraît-il. Et cela a des répercussions sur la création musicale : dans les titres à succès du moment, colère et tristesse prédominent…

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter !" avec

La chronique de Christine Gonzalez : Albert Camus veut gagner des millions

La chronique musicale de Mélanie Bauer : nos invités

La chronique de Thomas VDB : Le procès du "petit prince de l'ISF", Patrick Balkany

La chanson de Frédéric Fromet : Si tu veux magouiller

