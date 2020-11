Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais Gaël Faye pour la sortie de son second album, "Lundi Méchant".

Biographie

Gaël Faye est né le 6 août 1982 à Bujumbura au Burundi d'une mère rwandaise tutsie réfugiée au Burundi et d'un père français. En 1995, après le déclenchement de la guerre civile et le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, il arrive en France avec sa sœur Joanna. Il a 13 ans. Il emménage en région parisienne chez sa mère, au troisième étage d’un immeuble HLM. Cette étape de sa vie marque un besoin qui ne le quittera plus : exorciser par les mots tous les sentiments d’une vie déracinée.

Créer, c'est pour moi une bouée de sauvetage, une respiration, c'est rester digne. Donc je me suis dit que je n'allais pas en rajouter. Moi j'ai commencé à dire mes textes publiquement pendant les commémorations des génocides des Tutsi au Rwanda. J'ai appris à faire en sorte que ma parole puisse toucher les gens à ce moment là et d'une certaine manière leur apporter un peu d'apaisement.

Il passe son adolescence dans les Yvelines et découvre le rap et le hip-hop. Il étudie au lycée Jules-Ferry de Versailles. Ensuite, Gaël Faye fait des études de finance à l'Université puis dans une école de commerce via les cours à distance du CNAM, option actuariat et assurances. Il décroche son Master 2 puis traverse la Manche pour travailler à la City dans un fonds d’investissement durant deux ans. Finalement, il quitte la cité de Londres pour se lancer dans l'écriture et la musique. Il sait que cette vie dans la finance ne lui correspond pas. S'il pouvait rejouer la partie, Gaël Faye préférerait des études de lettres ou de philosophie.

Quand il revient en France, il prend un job alimentaire dans une compagnie d'assurance à La Défense et passe toutes ses soirées en studio.

Il sort un album en 2010 avec le groupe Milk Coffee & Sugar (révélation Printemps de Bourges 2011). Entre 2010 et 2011, Gael Faye écume plus d’une centaine de scènes avec MC’s et touche un public de plus en plus grand. Il fait notamment les premières parties d'Oxmo Puccino, de Ben L'oncle Soul et de Hocus Pocus.

En 2013 paraît son premier album solo, "Pili Pili sur un croissant au beurre". Enregistré entre Bujumbura et Paris, il se nourrit d’influences musicales plurielles : du rap teinté de soul et de jazz, du semba, de la rumba congolaise, du sébène…

En 2015, Gaël Faye signe un contrat de management avec Excuse My French. En 2015 toujours, il choisit avec sa femme et ses enfants de s'installer à Kigali. En 2016, il sort son premier roman, "Petit pays", chez Grasset, qui obtient de nombreux prix, notamment le prix du roman Fnac, le prix Audiolib et le Goncourt des lycéens. Le succès de ce roman partiellement autobiographique permet à Gaël Faye de gagner en notoriété notamment avec l’emballement médiatique qu’il rencontre. En 2017, à l’occasion de la sortie en poche de son roman, il débute une tournée de lecture musicale à travers le France, aux côtés du guitariste Samuel Kamanzi.

En décembre 2018, il dévoile « Balade brésilienne », avec Flavia Coelho en vedette, un extrait de son second EP « Des Fleurs », prévu pour le 2 novembre de la même année.

Son roman « Petit pays » est adapté au cinéma sous le même nom par Eric Barbier en 2020, sur un scénario qu’il a co-écrit avec Gaël Faye. Il a été tourné au Rwanda.

Un nouvel album

Son second album « Lundi méchant », est sorti le 6 novembre dernier.

Sept ans après le premier, cet album est né à Bujumbura. Ce concept de "Lundi Méchant" est en effet son hommage aux soirées organisées tous les lundis soir dans la boîte de nuit le « 5 sur 5 » dans le quartier populaire et cosmopolite de Bwiza. Se rendre aux “Lundi Méchant” c’est ainsi faire un pied de nez à la société moderne qui encadre l’individu dans des horaires et des carcans qui voudraient que l’on attende sagement le week-end pour s’amuser.

L'idée c'est de faire la fête toute la nuit et d'aller directement au boulot le mardi matin.

