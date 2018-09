Charline et Alex, reçoivent Anna Karina, icône de la nouvelle vague, à l'occasion de la sortie en salle et en DVD du film "La Religieuse" (1966) de Jacques Rivette, mercredi 19 Septembre

L'actrice Anna Karina, lors d'une séance photo à Paris, le 2 mars 2018. © AFP / THOMAS SAMSON

Au sommaire :

• Partout dans le monde, le droit à l’avortement est remis en cause. En Pologne, aux Etats-Unis mais aussi en Belgique, où une loi en préparation pénalisera de nouveau les femmes… Tandis qu’en France, le président du syndicat des gynécos compare l’IVG à un homicide. Quid des homicide de confort ?

• Les gaulois réfractaires à Netflix ont leur plateforme internet : LaCinetek propose des centaines de classiques, tous recommandés par des réalisateur… Ici, algorithme c’est le créateur

• Au Danemark, une école maternelle sur cinq emmène les enfants en forêt pour couper du bois et grimper aux arbres… Les enfants manient la scie et le couteau, ils apprennent la nature et la confiance en soi !

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter !" avec

La chronique de Guillaume Meurice

La chronique de Juliette Arnaud

La chronique d'Hippolyte Girardot

Programmation musicale :