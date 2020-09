Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la journaliste et femme de lettres Tania de Montaigne pour la pièce "Noire" du 15 au 26 septembre à 20h au Théâtre du Rond-Point à Paris.

Tania de Montaigne © Getty / Frederic SOULOY

Tania de Montaigne naît le 24 décembre 1971 et son enfance dans une cité de Draveil dans l’Essonne. Elle se passionne au lycée pour la littérature et les arts, avec des goûts éclectiques : “Bel-Ami" de Guy de Maupassant, “Les Pensées" de Blaise Pascal, “Et tu n'es pas revenu” de Marceline Loridan-Ivens. Ancienne élève des Écoles des hautes études internationales et politiques, Tania de Montaigne commence sa carrière à la télévision en 1995, en tant qu'animatrice d'une émission pour enfants sur Canal J. Par la suite, elle assure des chroniques dans diverses émissions comme "Nulle part ailleurs". À la radio, Tania de Montaigne est chroniqueuse dans "Le Fou du roi".

En parallèle, elle écrit des chansons qu'elle décide d'interpréter, à la suite d'une rencontre avec Benjamin Biolay. Depuis 2006, elle donne des concerts durant lesquels elle fait découvrir au public ses morceaux teintés de jazz, de soul et de folk.

De septembre 2011 à juin 2012, Tania de Montaigne présente, avec Alexandre Héraud, le magazine culturel Ouvert la nuit, du lundi au vendredi, de 21 h à 23 h sur France Inter, qui donne une large place aux artistes peu promus.

En 2015, elle publie Noire, une fiction inspirée de la vie de la jeune américaine Claudette Colvin qui, à Montgomery en 1955, refusa de céder sa place à un Blanc dans un bus. En 2016, Tania de Montaigne écrit avec Danielle Mérian Nous n’avons pas fini de nous aimer. En 2018, elle publie l'essai L'assignation : les Noirs n'existent pas dans lequel elle s'insurge — en se basant sur son propre parcours comme sur une étude théorique — contre le fait d'être assignée au groupe des Noirs, mais aussi contre les communautaristes. Début 2019, l'autrice se fait dramaturge en participant à la nouvelle édition du Paris des Femmes, ayant pour thème « Noces ». Elle signe une courte pièce à deux personnages intitulée Autopsie, interprétée par Olivia Ruiz et Assaâd Bouab dans une mise en scène de Jérémie Lippmann au Théâtre de la Pépinière à Paris.

Enfin, elle est membre du Collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel.

Elle vient aujourd'hui parler de la pièce Noire basée sur son roman “Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin", une pièce adaptée et mise en scène par Stéphane Foenkinos.

Ce qui est intéressant c'est de regarder comment cette jeune fille s'inscrit dans une vie parfaitement normale (...). Cette jeune fille qui n'a rien de particulier va faire un geste qui va changer les choses. Elle fait un geste qui lui ressemble profondément. C'est un geste du retrait.

Au sommaire de cette émission :

Le paradigme dominant du communautarisme... enfin du "séparatisme", c'est comme ça qu'on dit maintenant.

Trois ans après la déferlante #MeToo, le monde du rap est à son tour pris dans la tourmente. Moha La Squale est aujourd'hui mis en cause avec quatre femmes qui ont porté plainte contre lui. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses jeunes femmes dénoncent des agressions dans le monde du rap avec le #BalanceTonRappeur

CNews, la chaîne d'info qui donne le LA. La tendance semble être à la « foxisation » de l’information politique télévisuelle, du nom de la chaîne américaine ultraconservatrice Fox News. On passe du flux d'informations au clash permanent, et avec, comme corollaire, la libération de la parole d’extrême droite.

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec :

La chronique d'Aymeric Lompret : Allez les vieux on dégage !

Le moment Meurice :

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod : "Noire" de Tania de Montaigne

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !