Charline Vanhoenacker et Calra Dupont-Monpd reçoivent Roméo Elvis.

Direct de France Inter aux Victoires de la Musique 2019 © Radio France / Lucie Marsaud

Roméo Elvis a sorti un nouvel album "Chocolat" . il est également en tournée.

Plus d'infos sur la page facebook de Roméo Elvis

Sommaire

Ce matin, les premiers appelés du Service national universel ont enfilé leur bel uniforme bleu marine… Pour assurer la cohésion de la jeunesse et sa mixité, rien de tel que la bonne vieille méthode militaire !

Un sondage de l’Office français des drogues et des toxicomanies vient de tomber : 54 % des Français sont opposés à la légalisation du cannabis, ils étaient 77% en 2013.

Le sexe aussi peut être écoresponsable. On s’inquiète d’écologie et de santé pour l’alimentation et les cosmétique, mais pas encore pour le sexe. Et le paraben dans les préservatifs ? Et le vibromasseur à énergie solaire ? Et la nature ?

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter" avec :

Le moment Meurice : la cagnotte des riches pour le reconstruction de Notre-Dame de Paris

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : La recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi aux éditions Seuil, dans la collection Anthropocène

La chronique musicale de Mélanie Bauer : notre invité

► N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission