Par Jupiter est en direct à Strasbourg avec Roger Siffer (directeur de la salle de spectacle La Choucrouterie) et un live de Dirty Deep !

Roger Siffer, comédien, homme de radio, chansonnier régionaliste, humoriste et cabaretier alsacien ! © AFP / Frédérick Florin

Roger Siffer est le fondateur et directeur du Théâtre de La Choucrouterie depuis 1984. Ce Théâtre a la particularité de proposer des revues satiriques et des spectacles en langue française, alsacienne et allemande.

Dirty Deep est un trio de "heavy blues" composé de Victor Sbrovazzo au chant à l'harmonica et à la guitare, Geoffroy Sourp à la batterie et Adam Lanfrey à la basse.

Sommaire

Strasbourg ma belle ! Dans tes rues, dans tes cafés, sur tes ponts, ton marché… comment s’organise la résilience ? Au bord de la patinoire, au pied de ton sapin et place Kléber, comment on se tient au chaud, coudes et cœurs serrés ?

Vinci autoroutes envoie la facture aux automobilistes ! A tout ceux qui ont passé impunément les barrières de péage, levées par les gilets jaunes, à tout ceux qui ont désobéi en ne daignant pas faire marche arrière pour s’acquitter de leur dû à Vinci… On a vos numéros de plaque… vous allez recevoir un courrier…

En Angleterre, des humoristes invités à se produire dans une université ont du signer un « contrat de comportement »… afin de promettre, jurer cracher qu’ils n’offenseront personne !

Retrouvez l’équipe de « par Jupiter » avec :

Le moment Meurice : le marché de noël de Strasbourg

le marché de noël de Strasbourg La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Lady Sings the blues

Lady Sings the blues La chronique de Roukiata Ouedraogo : La connerie sans limites

La connerie sans limites La chanson de Frédéric Fromet : Cache-cac

