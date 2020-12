Charline, Alex, Juliette et Guillaume ont invité toute l’équipe de “Par Jupiter” à un repas de Noël qui va se dérouler en direct, et sans filet. Vous aussi, chers auditeurs, êtes conviés à ce repas radiophonique, où tout peut arriver…

L'apéro de Noël

La chanson d'Aldebert : On en a marre de Noël !

Le débat du repas de Noël : La chloroquine

Le menu du repas de Noël

Les contes de Noël

Le conte de Juliette Arnaud : "Devine combien je t'aime" de Sam McBratney et Anita Jeram

"Devine combien je t'aime" de Sam McBratney et Anita Jeram Le storytelling de Thomas Bidegain : La magie des contes

La magie des contes Le conte de Constance (et Aymeric Lompret) : La belle et la bête

La guerre des playlists

Qui réussira à mettre sa musique au repas de Noël de Par Jupiter ? Alex Vizorek ou Mélanie Bauer ?

La distribution des cadeaux de Noël

Christine Gonzalez : La visioconférence de Noël

Le Trivial Pursuit

L'histoire de Roukiata Ouedraogo : Noël au Burkina Faso

Le débat du repas de Noël : le véganisme

Le film de Thomas Croisière : L’étrange Noël de Monsieur Jack

L’étrange Noël de Monsieur Jack La chanson de Frédéric Fromet : "Petit Booba Noël"

La programmation musicale

La mère Noël - Béruriers Noirs

Le père Noël - Renaud

