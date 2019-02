Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron avec leur spectacle « La Convivialité ». Une création originale ayant pour objet principal, l’orthographe française. © Véronique Vercheval

Dans leur spectacle-conférence « La convivialité », Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, anciens professeurs et linguistes, retracent sociologiquement, politiquement et historiquement le parcours sinueux de l’orthographe française Ils souhaitent les spectateurs s’autorisent enfin à interroger notre norme, ce code graphique de la langue orale. Et envisagent de l’améliorer pour la rendre plus accessible

Le texte de ce spectacle-conférence a été publié par les éditions Textuel.

L’école de la République, c’est des valeurs gravées au fronton et bientôt un drapeau tricolore en classe et l’apprentissage de la Marseillaise… ainsi que la reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées, et avec tout ça on oublierait presque les uniformes et les portiques !

Plus de la moitié des recruteurs écartent les candidatures qui contiennent des fautes d’orthographe… Principale raison : c’est mauvais pour l’image de l’entreprise, car les employés sont aussi les ambassadeurs de l’entreprise sur les réseaux sociaux…

Ils en sont à la lettre T, comme « tambourin »… ça progresse à l’Académie française… Mais elle sert à quoi d’ailleurs, en 2019 ? Si l’Académie disparaissait, personne ne s’en apercevrait, à part les amoureux du folklore et les habitants de cet Ephad 5 étoiles…

