Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la violoniste virtuose internationale Marina Chiche.

Biographie

Violoniste virtuose de renommée internationale, polyglotte, férue de littérature, passionnée de foot.. Marina Chiche est décidée, éprise, originale et fougueuse, tout comme en musique.

Née à Marseille en 1981, elle est éprise de son instrument depuis l'âge de trois ans. Elle débute au Conservatoire de Marseille, puis est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à seulement 16 ans. Très vite, elle reçoit quatre premiers prix (musique de chambre, violon, musicologie et analyse de l'esthétique) tout en obtenant parallèlement une licence de littérature germanique.

Suite à une formation auprès d'éminents professeurs, elle débute dès 2003 l'enregistrement d'un premier album qui sera encensé par la critique. S’enchaînera ainsi des centaines de concerts, tournées et enregistrements internationaux en tant que concertiste de renom.

Marina Chiche embrasse également une carrière de professeure, notamment à l'Université Nationale des Arts de Taïwan en tant que professeure-invitée de 2009 à 2010, puis elle enseignera le violon et la musique de chambre à la Hochschule für Musik de Trossingen en Allemagne de 2013 à 2018. Enfin, elle donne les séminaires "Musique et Politique au XXe siècle" et "Musique classique à l'ère du digital" à Sciences Po Paris.

Parallèlement à ses activités de concertiste et d'enseignante, Marina Chiche tient un blog dans lequel elle livre les coulisses de la vie de musicien et succède au violoncelliste Frédéric Lodéon dans son émission Carrefour de Lodéon avec « Vous avez dit classique ? Chiche ! » chaque dimanche à 14h sur France Musique.

Actualités

Marina Chiche sera sur scène aux dates suivantes :

SAMEDI 20 MARS : RÉCITAL “HOMMAGE À GINETTE NEVEU ” (Philharmonie de Paris)

(Philharmonie de Paris) LUNDI 31 MAI : FESTIVAL DE L’ÉPAU

Le mercredi 24 février, de 21h à 00h, Marina Chiche co-animera aux côtés de Stéphane Bern la 28e édition des Victoires de la Musique Classique 2021 qui sera retransmise en direct de l’auditorium de Lyon par France Musique et France 3.

Au sommaire de cette émission

Scandale dans le monde de la musique classique : une pianiste, Annabel Bennet a emprunté un nom d’homme pour essayer de passer sur les ondes de la BBC. Et le stratagème a fonctionné. A tel point qu’elle persiste à signer de son nom d’homme son premier disque. Histoire de mieux le vendre. Comme si pour cesser d’être invisible, il fallait la manière …forte.

L’Olympique de Marseille a des soucis d’avoir du souci… les supporters sont en pétard contre la direction du club, il y a deux semaines, les ultras ont envahi le siège, les résultats sont mauvais et le patron, Jacques-Henri Eyraud prépare la riposte...

La vente de robots ménagers progresse fortement depuis un an, la yaourtière et le Thermomix tirent leur épingle de la pandémie… ainsi que la machine à soupe, qui crée en schisme entre la soupe et la compote...

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Clara Dupont-Monod : Requiem pour la jeune amie de Gilles Leroy

: Requiem pour la jeune amie de Gilles Leroy La chronique de Constance : Une chronique sur le thème classieux de la musique classique

: Une chronique sur le thème classieux de la musique classique Le moment Meurice : Menaces sur l'université

La programmation musicale

Gregory PORTER - Everything you touch is gold

Claude NOUGARO - A bout de souffle

