Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Stéfane Mellino et Paulo du groupe les Négresses Vertes

Les Négresses Vertes en concert pendant le Festival Les Déferlantes Sud de France le 7 juillet 2018 © Maxppp / Clementz Michel/PHOTOPQR/L'INDEPENDANT

Les Négresses Vertes célèbrent les 30 ans de leur premier album «Mlah» (1988) avec un coffret collector C’est pas la mer à boire 1987-1993 et une Tournée de concert

Le coffret est sorti le 23 novembre 2018. il s’intitule "C’est pas la mer à boire", et couvre la période avec le chanteur Helno (1987-1993) et se compose de trois CD , un DVD et un livre de 120 pages avec des textes de Jackie Berroyer, François Ducray et Jean-Eric Perrin et des photos de Robert Doisneau, Youri Lenquette, Antoine Le Grand, Luc Quelin, Francis Campiglia, Patrick Rouchon, Christophe Lebedinsky, Iza Mellino, Lou Smith, Steve Pyke et Pascal Boissière ainsi que des archives du groupe

En parallèle une version 2CD digipak est également sortie

Les Négresses Vertes sont en tournée

1er février 2019 / PARIS / Olympia

24 janvier 2019 / CLERMONT-FERRAND / La Coopérative de Mai

25 janvier 2019 / LYON / Le Transbordeur

31 janvier 2019 / ROUEN / Le 106

7 février 2019 / ABBEVILLE / Théâtre

8 février 2019 / SAUSHEIM / Espace Dolfus & Noach

9 février 2019 / BISCHWILLER / Mac/Espace Paul Kauss

16 février 2019 / CAHORS / Les Docks

22 février 2019 / BRUXELLES / Ancienne Belgique

5 mars 2019 / BIARRITZ / Gare du Midi

6 mars 2019 / BORDEAUX / Théâtre Femina

8 mars 2019 / MONTPELLIER / Rockstore

9 mars 2019 / MARSEILLE / Espace Julien

sommaire

Nous avons un gros point commun avec les Anglais en ce moment : l’hystérie du débat, son atmosphère lourde et les noms d’oiseaux qui volent un peu partout… Seul l’accord de Theresa May qui a été rejeté cette semaine mettait d’accord les por et les anti-Brexit… C’est comment la colère made in England ?

Les classes supérieures ont tendance à pratiquer l’endogamie. Dit plus clairement, les riches se maquent entre eux. Et c’est pire depuis que les sites de rencontre utilisent des algorythmes…

Le rappeur qui est au sommet des charts américains, le roi du pétrole de la musique, c’est A Boogie wit Da Hoodie (je vous l’annonce)… et il a vendu, tenez-vous bien 823 albums… Mais il éclate tous les scores en streaming.

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter !" avec

la chronique littéraire de Juliette Arnaud : "Evasion" de Benjamin Whitmer aux édistions Gallmeister

la chronique de Christine Gonzalez : La lettre aux Français (expéditeur: l’au-delà)

la chronique musicale de Mélanie Bauer : nos invités les Négresses Vertes

la chanson de Frédéric Fromet : Voilà l'athée

► N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !