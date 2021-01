Bonjour la France Inter ! Bienvenue au Centre de recherche et d'analyse de la poilade !

La chronique de Waly Dia : 2021, le grand frère de 2020

Le moment Meurice : Ouvrez les cages aux oiseaux !

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "Un singe en hiver" d'Antoine Blondin

La séance de Thomas Croisière : Souvenirs de cinéma : L'été de Kikujiro

La chronique de Thomas Bidegain : La magie du cinéma, c'est la projection

La chronique de Djubaka : "Spare Ribs", le 6eme album des Sleaford Mods

Alex Vizorek

Alexeï Navalny a été arrêté hier après son arrivée à l'aéroport de Moscou. Alors… euh attendez Charline qui a écrit cet exercice.

Bah c’est moi. Pourquoi ?

Ah oui donc vous écrivez pour vous des exercices sur la neige à Madrid ou sur la vaccination, mais pour moi vous faites des exercices sur la Russie.

Bah oui, mais pourquoi vous paniquez comme ça ?

Je panique pas. Vous connaissez leurs méthodes ? ça va pas !! Non non non !! Après j’vais hésiter à boire un café...

Bon ben autrement j’ai un autre exercice pour vous si vous préférez. Tenez.

Ok ! Alors à canal depuis les licenciements de… ah non non ça non plus ! Vous connaissez les méthodes de Vincent Bolloré ? non non vous vous débrouillez avec vos exercices mais ce sera sans moi.

Charline Vanhoenacker

Le laboratoire Sanofi a annoncé vouloir supprimer 400 postes en recherche et développement. Amuse-toi à imaginer la déclaration fracassante que Bruno Le Maire va faire, mais qui ne va strictement rien changer.

A. Je préviens les dirigeants de Sanofi que je ne me laisserai pas intimider... par le bleu irisé de leurs pupilles scintillantes.

B. C'est une honte. Je vous préviens, je vais froncer les sourcils très fort !

C. Il faut nationaliser Sanofi (et merci à Philippe Poutou de nous avoir soufflé une réponse)

D. J'aime le Président comme la prunelle de mes yeux admirant la grâce et la volupté de ce corps taillé pour affronter les tempêtes.

Guillaume Meurice

Hier sur France Inter on a appris que le patron du PS, Olivier Faure, a «hésité» à rejoindre Emmanuel Macron en 2016. Donc déjà il y a deux infos en une, la première c’est qu’il y a un patron au PS et la seconde c’est que c’est un certain Olivier Faure. Bref, petite question, qu’est-ce que cela aurait changé ?

A. Rien

B. Vraiment rien

C. Vraiment, mais vraiment rien, walouh ! Nib ! Que d’chi !

D. Vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment… RIEN

Le concours de dessin

Nous sommes précisément à 48 heures de l'investiture de Joe Biden, alors amuse-toi à dessiner Donald Trump entouré de tous les soutiens qui lui reste. Comme matériel tu auras besoin d'un feutre orange et d'un post-it.

La programmation musicale

Nancy Sinatra - Day tripper

- Day tripper Pomme - Les cours d'eau

- Les cours d'eau Sleaford Mods - Nudge it

