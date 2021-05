Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Flore Benguigui et Charles de Boisseguin, les deux leaders du sextuor pop L'Impératrice, pour la sortie de leur nouvel album : "Tako Tsubo".

Flore Benguigui la chanteuse du groupe L'impératrice en concert pendant le Festival de musique des Francofolies à La Rochelle, le 13 juillet 2018. © AFP / Xavier Leoty

Biographie

L’Impératrice, groupe pop-électro-funky-disco fondé en 2012, est composé de 6 membres : Charles de Boisseguin (clavier), Flore Benguigui (chant et texte), Hagni Gwon (claviers), David Gaugué (guitare basse), Achille Trocellier (guitare électrique) et Tom Daveau (batterie).

Ce sextuor puisant ses inspirations musicales dans la disco-funk des années 70-80 et de la french touch a reçu en 2016 le Prix du Public Deezer Adami.

Discographie

2012 : 1er EP Homonyme

2014 : 2ème EP Sonate Pacifique

2015 : 3ème EP Odyssée

2016 : 3eme EP réédité sous le nom L’Empereur

2018 : 1er album Matahari

2021 : 2ème album Tako Tsubo

Actualité

Nouvel album : Tako Tsubo

Sorti le 26 mars dernier, ce nouvel album tiré d'une expression japonaise "pièce à poulpe" signifiant "le syndrome des coeurs brisés" romp légèrement avec le premier album : des sonorités plus détachées de la french touch strico sensu pour aller piocher dans la soul, le jazz et même le hip-hop. Les textes également apparaissent comme plus seulement esthétiques et rêveurs, Flore Benguigui a souhaité raconter des histoires.

On note des singles chargés de sens : Peur des filles abordant avec ironie la question du féminisme, ou encore Hématome dénonçant l'invasion des réseaux sociaux dans notre vie.

Au sommaire de cette émission

Demain, toute la France attend la réouverture de quoi? Y’a trop de trucs qui rouvrent demain ! A chacun ses priorités… Certains se réjouissent de la réouverture des hippodromes... Quant aux terrasses, ils y a déjà tellement de reporters sur place qu’on est déjà saoulés avant qu’elles rouvrent… Même si je vous comprends, ça va être cool à vivre demain le demi en terrasse...

Qui étaient les Femmes puissantes avant les grandes féministes que nous connaissons tous ? Avant Marlène Schiappa ? Qui sont les pionnières ? Il faut bien chercher pour les trouver, et en tous cas, pas dans les livres d’histoire...

Et “LA” Femme, c’est un groupe de musique, comme l’Impératrice ou Feu Chatterton… ils sont devenus plus rares les groupes, car plus cher à produire… La plupart des chanteurs travaillent seul. Sauf quelques-uns...

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Mélanie Bauer : Tako Tsubo, le nouvel album de L'Impératrice

: Tako Tsubo, le nouvel album de L'Impératrice La chronique de Constance : La journée mondiale des musées

: La journée mondiale des musées Le moment Meurice : C'état mieux avant

La programmation musicale