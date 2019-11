Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Ariane Massenet, journaliste et animatrice radio et télé, à l'affiche de la pièce "Comme des soeurs" écrite et mise en scène par Béatrice Massenet au Théâtre La Scène Parisienne, jusqu'au 31 décembre 2019. Abordant l'amitié féminine, elle y déploie une authentique liberté

Ariane Massenet en octobre 2017 © AFP / Thomas SAMSON

Les deux sœurs Massenet sont à l'affiche de la pièce de théâtre "Comme des sœurs" , complices et complémentaires comme elles aiment à définir leurs relations. Elles ont d'ailleurs collaboré ensemble en 2011-2012 pour l'émission "C'est de famille" sur Europe 1.

Quand ma sœur m’a proposé cette pièce qu’elle n’avait pas écrite pour moi, j’ai accepté car c’était une histoire de famille.

La cadette, Ariane, est née à Pau en 1965. Pour canaliser son énergie, ses parents l'inscrivent à des cours de danse rythmique puis folklorique. Elle bénéficie d'une stricte éducation, par son père.

Celui-ci emmène sa famille à Tahiti alors qu'elle a la vingtaine d'années. Ses études de droit ne la passionnent pas, et elle toque à la porte de la radio libre locale, Radio Soleil, affirmant maîtriser les codes radiophoniques. Elle est démasquée ! Mais son envie d'apprendre l'emporte : pendant six mois, elle se forme à la technique, à poser sa voix... Elle rejoint ensuite RFO Tahiti puis rejoint la France.

En télé, on s’impose aux gens alors qu’au théâtre, les gens font la démarche de venir vous voir et ils sont complices de leur présence.

En 1988, elle officie à France 3 Aquitaine puis débute à Canal+ comme assistante d'Antoine de Caunes. Elle y alternera les périodes de travail avec d'autres chaînes télévisuelles et radiophoniques.

Elle se fait aussi remarquer dans "On ne peut pas plaire à tout le monde" au côté de Marc-Olivier Fogiel, à France 3. De 2005 à 2012, elle présente "Le Grand Journal" avec Michel Denisot, sur Canal+.

L’amitié est peut-être plus profonde chez les femmes au bout d’un certain âge : il y a une sorte de solidarité et une forme de valeur refuge.

Elle confie être nostalgique de la période dorée à Canal+ durant laquelle elle avait croisé Meryl Streep (son plus grand souvenir), Leonardo DiCaprio, George Clooney, Alain Delon, Woody Allen ou encore Tony Blair...

