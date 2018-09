Charline et Alex reçoivent Laurent Ruquier, animateur télé et radio, producteur, metteur en scène et auteur

Laurent Ruquier, animateur de télévision et de radio, producteur de télévision et de théâtre et humoriste français. Chroniqueur, parolier, écrivain, auteur de théâtre et propriétaire de théâtre, le 22 octobre 2017 à Marseille. © Getty / Xavier Laine

Pourvu qu'il soit heureux, la nouvelle comédie de Laurent Ruquier se joue actuellement au Théâtre Antoine à Paris du mardi au samedi à 21h, et le samedi et le dimanche à 16h. C'est avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazer dans une mise en scène de Steve Suissa.

Claudine et Gilbert viennent d’apprendre l’homosexualité de leur fils. Les questions fusent dans tous les sens. Pas facile d’aborder le sujet quand il touche d’aussi prêt.

• Avec le temps qu’on passe à commenter les petites phrases de Macron, on aurait eu le temps de relire tout Balzac. C’est le but peut-être… nous empêcher de lire Balzac ? Pourquoi le président choisit-il un vocabulaire provocateur ?

• Comment amener les jeunes vers l’art et la culture, quand les parents n’ont pas de thune pour payer des cours de dessin ou une guitare ? Désormais, l’école va s’en charger, de la maternelle jusqu’au "Pass culture"

• L’homme n’est pas programmé pour converser à plusieurs. Dès qu’on est plus de quatre au resto, le dialogue n’est plus fluide. Les scientifiques s’intéressent à nos interactions autour des grandes tablées…

Miossec – "Nous sommes"

The Clash – "I Fought The Law"