Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent Sébastien Castro, acteur pour le théâtre, mais également pour le cinéma et la télévision, et metteur en scène. Actuellement au Théâtre Fontaine pour sa pièce "J'ai envie de toi", il sera aussi en tournée de janvier à avril 2021.

Sébastien Castro, comédien. © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN/Frédéric Dugit

Né en 1975, Sébastien Castro est le fils d'une mère commerçante et d'un père ingénieur. N'entretenant de fait aucun lien avec le monde de la scène, il lui vaut toutefois une admiration.

A 22 ans, il écrit son premier one man show et prend ensuite des cours d'art dramatique pour monter sur les planches.

Il rencontre Jean-Luc Lemoine avec la pièce de théâtre Amour et Chipolatas, et Pierre Palmade avec Le Comique qui sera récompensée du Prix Raimu de la révélation théâtrale en 2008. Ce dernier le pousse à écrire ses propres textes et en 2014, il crée et monte Sébastien Castro vous présente ses condoléances.

Il confie par ailleurs avoir été attiré par les mondes de la scène au travers des performances de Louis de Funès, de Michel Serrault et de Jean Poiret.

Au cinéma, on a pu le voir dans Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran (2010), dans La Stratégie de la poussette de Clément Michel (2013) ou encore dans Ils sont partout d'Yvan Attal (2016).

Par deux fois, il est nommé dans la catégorie "Molière du comédien dans un second rôle", en 2009 pour Le Comique et en 2019 pour Le Prénom.

Le prix du mètre carré à Paris a récemment passé la barre des 10.000 euros du mètre carrés, faisant de Paname la ville des CSP+ et des Qataris. Car que peut-on encore acheter ou même louer avec le salaire moyen ?

Le président de la République met la pression sur ses ministres pour obtenir du résultat. Ses conseillers ont donc conçu une appli smartphone pour suivre en temps réel l’état d’avancement du travail de chacun des membres du gouvernement…

Il y a bel et bien en France un village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur Netflix, il est dans la télé, et il s’appelle Plus belle la vie. Mais aussi Un si grand soleil. Et encore Demain nous appartient. Parce que même Jean Luc Godard, il aime ça les feuilletons.

La chronique musicale de Mélanie Bauer : La danse macabre du moment

Le moment Meurice : L'immigration décomplexée

La chronique de Pablo Mira : Joyeux anniversaire McDo ! Happy diabète !