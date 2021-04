Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud ont reçu la violoniste virtuose Marina Chiche et l'auteur de bande dessinée Guy Delisle pour la sortie de ses "Chroniques de Jeunesse" aux éditions Delcourt.

Marina Chiche

Violoniste virtuose de renommée internationale, polyglotte, férue de littérature, passionnée de foot, Marina Chiche est décidée, éprise, originale et fougueuse, tout comme en musique. Elle a repris l’émission de Lodéon sur France Musique et elle a co-présenté les Victoire de la Musique classique en février dernier.

Guy Delisle

Guy Delisle pour la sortie de ses Chroniques de Jeunesse aux éditions Delcourt. Il passe trois étés à travailler de nuit à l’usine à papier où travail son père. Il révèle au monde via sa sensibilité d'artiste le monde de l'usine et ouvrier. Pris pour un loser par les ouvriers lorsqu'il précise qu'il est aux Beaux-Arts, Guy Delisle lègue une page d'histoire.

Au sommaire de cette émission

Scandale dans le monde de la musique classique : une pianiste, Annabel Bennet a emprunté un nom d’homme pour essayer de passer sur les ondes de la BBC. Et le stratagème a fonctionné…

L’Olympique de Marseille a des soucis d’avoir du souci… les supporters sont en pétard contre la direction du club, il y a deux semaines, les ultras ont envahi le siège, les résultats sont mauvais et le patron, Jacques-Henri Eyraud prépare la riposte…

Face au variant britannique du Covid-19, de nombreux pays européens optent pour la fermeture TOTALE de leurs frontières, à commencer par la Belgique... Bref, ça valait la peine d’en faire des tonnes sur le Brexit…

Podcasts, chaînes YouTube et réseaux sociaux : les médias vulgarisent de plus en plus la linguistique… La fascination pour le langage et ses évolutions ne cesse de croître car la langue est un sujet qui concerne tout le monde…

