Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent les leaders du groupe belge Girls in Hawaii. Leur nouvel album, "Nocturne" est sorti en septembre dernier. Ils sont en tournée dans toute la France.

Antoine Wielemans du groupe Girls in Hawaii au Paleo Festival en juillet 2014 © Maxppp / SALVATORE DI NOLFI

Les Girls in Hawaii se rencontrent sur les bancs de l’école, en Belgique, où la passion pour la musique les réunit. Leur premier album sort en 2003, "From Here To Here". Ils publient aujourd'hui "Nocturne" et sont en tournée dans toute la France. Ils seront ce vendredi 23 février à la Route du Rock - Hiver de Saint-Malo et le 12 avril au Casino de Paris. Mais aussi le 8 mars à Annemasse, le 9 à Saint-Etienne, le 10 à Montpellier, le 14 au Mans, le 15 à Perpignan, le 16 à Biarritz, le 21 à Angers, le 22 à Nancy, le 23 à Dijon, le 24 mars à Besançon. Et dans les festivals cet été !

Au sommaire de cette émission :

Les propos polémiques de Laurent Wauquiez Circus à l'EM Lyon

"Arrêtez de nous saouler avec le ski", c'est le titre d'un article de Slate sur les vacances au ski comme marqueur social

Le rôle de l'hypnose dans la créativité

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter!" avec :

La chronique musicale de Mélanie Bauer sur les Girls in Hawaii

Le reportage de Guillaume Meurice

La chronique littéraire de Juliette Arnaud

Programmation musicale :

Stealers Wheel, "Stuck in the middle with you"

Girls in Hawaii, "Walk"

Découvrez les nouvelles vidéos sur la page Facebook de "Par Jupiter!"