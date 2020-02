Dans "Par Jupiter !", Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud ont reçu la chanteuse Nicoletta pour sa tournée acoustique de 2019 ainsi que l'acteur Gérard Lanvin, qui prête sa voix pour la première fois pour un documentaire, « Le plus beau pays du monde » réalisé par Frédéric Fougea.

Nicoletta & Gérard Lanvin © Maxppp / MAXPPP / IP3 PRESS

Nicoletta

Sa voix puissante et singulière pétrie par des notes de gospel résonnera en 2019-2020 dans les églises et cathédrales de France, mais également dans divers lieux culturels.

Nicoletta reprend ses plus grands titres, celle que Ray Charles qualifiait comme "la seule blanche qui a une voix de noire !" Elle puise dans le répertoire noir américain des titres immortels à l'image de "Oh happy day", "Amazing Grace", "Nobody knows"...

Parallèlement, elle revisite quelques titres de Jacques Brel et d'Edith Piaf pour le plus grand plaisir du public.

Elle propose ainsi un voyage musical et vocal magique.

Gérard Lanvin

« Le plus beau pays du monde » avait déjà réuni il y a quelques années plusieurs millions de téléspectateurs sur France 2. Et voilà qu’avec ce nouvel épisode, il filme les conditions de vie extrêmes pour ce peuple d’animaux familiers des températures glaciales, des lacs gelés, en somme d’une végétation qui peut parfois se révéler hostile.

Dans le documentaire « Le plus beau pays du monde », les animaux sont de véritables personnages que nous suivons pour mieux comprendre leurs interactions avec l’environnement. Plusieurs thèmes sont abordés, de la renaissance du loup à l’entraide entre les êtres vivants, narrés par la voix de Gérard Lanvin reflétant la rudesse des éléments comme le confie le réalisateur Frédéric Fougea. Une voix inspirée par le milieu naturel.

