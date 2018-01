Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent l'actrice Laetitia Dosch pour "La Maladie de la mort", au théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, du 16 janvier au 3 février.

Laetitia Dosch au Festival de Cannes en 2017 © AFP / LOIC VENANCE

Laetitia Dosch est une actrice franco-suisse, mais aussi danseuse, comédienne, auteure-metteure en scène de ses propres spectacles… Elle a joué notamment dans La Bataille de Solférino de Justine Triet (2013), qui l’a révélée au public, et Jeune Femme, de Léonor Séraille, sorti en fin d’année dernière. Elle joue aussi au théâtre et a créé deux seul-en-scène.

Laetitia Dosch sera aussi à l'affiche de Gaspard va au mariage, un film de Antony Cordier, en salle le 31 janvier.

Au programme de cette émission :

L'évacuation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes

Un dress code à l'Assemblée ?

Acheter son verre en fonction des cours du marché

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

L'interview posthume par Christine Gonzales : Jean-Paul Sartre

La chronique musicale de Djubaka : Bette Smith

La chronique romanesque d'Isabelle Sorente

La chanson de Frédéric Fromet

Programmation musicale :

Sonny & Cher : "The beat goes on"

Bette Smith

