Biographie

Roberto Alagna naît le 7 juin 1963, à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, dans une famille d'immigrés siciliens. Son père, maçon, et sa mère, couturière, l'inscrivent au solfège à ses 10 ans, au Conservatoire national de musique du Raincy ainsi qu'à des cours de guitare. A la maison, Roberto Alagna grandit en musique avec un père qui chantait et connaissant tout le répertoire des chansons populaires et traditionnelles et une mère passionnée d'opéra.

C’est à 15 ans qu’il se rend compte qu’il a une voix hors norme, en rencontrant Raphaël Ruiz, un professeur de chant. "Lorsque je suis arrivé chez lui, je lui ai chanté une chanson. Et puis il m'a dit 'Attends, pose ta guitare'. Il a commencé à me faire des gammes au piano et j'ai commencé à chanter", se souvient-il. La réponse du professeur de chant est alors immédiate : "Tu es ténor." Roberto Alagna avait déjà des ténors dans sa famille, notamment son grand-oncle et son arrière-grand-père.

A 17 ans, il chante dans les cabarets parisiens. A 24 ans, il remporte le concours Pavarotti à Philadelphie et voit sa carrière prendre un essor international. Il fait ses débuts de ténor lyrique la même année en prenant le rôle d'Alfredo dans La Traviata de Verdi sur la scène anglaise du Glyndebourne Touring Opera.

Carrière

En 1994, il prend le rôle du Roméo de Gounod (Roméo et Juliette) et entre de droit dans l’histoire de l’opéra puisqu'en 1995, il reçoit pour cette incarnation la plus haute distinction théâtrale britannique, le Prix Laurence Olivier.

Dans les années 2000, la voix de Roberto Alagna s’élargit et s’assombrit. Il ajoute à son répertoire les maîtres-rôles de l’opéra italien : Manrico, Canio, Radamès... Il incarne également de nombreux rôles français, avec notamment Fiesque de Lalo en 2006, Le Jongleur de Notre-Dame de Massenet en 2007, ou encore le Cyrano de Bergerac d’Alfano en 2005. Cette curiosité séduit des compositeurs contemporains comme Vladimir Cosma, qui lui écrit sur mesure le rôle de Marius dans Marius et Fanny et son frère David qui lui écrit Le Dernier Jour d’un Condamné, créé en juillet de la même année.

En 2004, il signe en exclusivité avec Deutsche Grammophon et consacre son premier album à Luis Mariano. Cet album, double disque de platine, lui offre une notoriété dépassant les frontières de l’art lyrique. Roberto Alagna obtient également un immense succès avec son album “Sicilien“ paru fin 2008. Roberto Alagna y rend hommage à ses origines siciliennes en reprenant tous les plus grands standards du folklore insulaire. Après la tournée, le ténor propose de visiter la Sicile à travers un documentaire intitulé La Sicile de Roberto Alagna.

Retrouvez Roberto Alagna le 27 février à Porto Rico pour interpréter Bohème de Puccini, en mai à l'Opéra Bastille avec Tosca ou encore le 18 juin 2022 au Stade de France avec Carmen.

Le Chanteur

Son nouvel album, "Le Chanteur", est sorti le 23 octobre 2020. Pour la première fois de sa carrière, Roberto Alagna consacre un album tout entier à la grande et belle chanson française.

Entre swing, jazz, jazz manouche, lamento, valse et tango, l’album compte de nombreuses mélodies que nous connaissons et avons fredonnées, telles que "La Chanson des vieux amants", "Padam, Padam", "Les feuilles mortes", "Mon pot’ le gitan", ou encore "Adieu mon pays"...

