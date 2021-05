Bonjour la France Inter ! Bienvenue au Canon de la blague, ouvert tous les jours de 17h à 18h…

Au sommaire de cette émission

La chronique de Djubaka : Musique de flotte

: Musique de flotte La chronique de Juliette Arnaud : Le Vilain Petit Canard de Hans Christian Andersen

: Le Vilain Petit Canard de Hans Christian Andersen La chronique cinéma de Thomas Croisière : La Party de Blake Edwards

: La Party de Blake Edwards La chronique scientifique de Thomas Croisière : La chronique scientifique de Wouf !

: La chronique scientifique de Wouf ! La chronique de Guillaume Meurice : Tout le monde adore la police !

: Tout le monde adore la police ! La chronique de Roukiata Ouedraogo : Le faux départ de Jean Castex

Les exercices

Alex Vizorek

Les salles de cinéma ont rouvert et il y a environ 400 films en attente à caser pour cette réouverture. Alors je vais vous donner des anecdotes, sur ces films et vous trouvez celles qui sont vraies :

Le film Adieu les Cons raconte l’histoire d’un journaliste qui décide de quitter CNews.

Le scénario du film Mandibule était au départ écrit pour la série de podcast OLI.

Le film Drunk est un biopic d’une des chroniqueuses littéraire de l’émission qui aurait des cheveux frisés

J’ai joué dans une petite centaine de ces 400 films, avant d'être coupé dans 99 de ces 400 films.

Charline Vanhoenacker

TF1 vient de racheter M6. M6 et RTL appartiennent donc désormais au groupe TF1. Aide-nous à retrouver quels médias ont déjà réellement fusionné.

Le Chasseur français appartient au groupe Charal

Le JDD appartient au groupe LREM à l'Assemblée Nationale

Le journal l’Indépendant appartient au groupe La Dépêche du Midi

Le blog "Les tutos de Michel” appartient au groupe Facebook “Les tutos de Michel”

Guillaume Meurice

Karim Benzema intègre à nouveau l’équipe de France. Il n’y avait plus joué depuis le 8 octobre 2015, ce qui s’appelle “faire un come back”. Dans la liste suivante, qui a déjà fait un come back ?

Sheila, en 1981 puis en 1986. En 1991 aussi, en 96, puis en 2000… et en 2001…Et, enfin, bien sûr, cette année, en 2021 ! … avant 2022, 2023...

Le Maréchal Pétain

Lionel Jospin, lorsqu’il a été réélu... Président du syndic de sa co-propriété

Nicolas Sarkozy fera son come-back… jeudi, devant les juges

Le concours de dessin

Le dessin nous est proposé par une auditrice, sur Twitter, Mary Marionneau… Elle a eu une bonne idée, mais pas évidente… Mais une bonne idée qui a rapport avec le petit sketch de début d’émission quand nous préparons l’émission dans le bureau… Mary vous suggère de dessiner… LA VOIX OFF ! Comme ça on verra si le personnage de la voix OFF est plus beau en vrai ou dans votre imagination...

