Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le cinéaste Jean Becker, à l'occasion de la sortie de son film, Le Collier Rouge, le 28 mars, avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, et Sophie Verbeeck.

Jean Becker dans l'exposition "Lumiere! Le Cinema Invente" en 2015 © AFP / PATRICK KOVARIK

Jean Becker débute sa carrière au cinéma en tant qu'assistant-réalisateur auprès de son père Jacques Becker, sur Touchez pas au grisbi en 1954, Les amants de Montparnasse en 1958, et Le Trou en 1960. En 1961, il réalise son premier film Un nommé La Rocca avec Jean-Paul Belmondo, acteur qui l'accompagne sur 3 de vos 4 premiers films. En 1965, il change de registre avec le feuilleton télévisé Les Saintes Chéries.

Après une pause de 17 ans, il revient sur le devant la scène avec une adaptation d'un roman de son ami Sébastien Japrisot, L'Été meurtrier avec Isabelle Adjani et Alain Souchon.

Après une nouvelle pause de 12 ans, il réalise Élisa en 1995 avec Vanessa Paradis et Gérard Depardieu. En 1999, Les Enfants du marais, avec Jacques Villeret et André Dussollier. En 2001, il réalise un remake du film La Poison de Sacha Guitry, Un crime au Paradis avec de nouveau Jacques Villeret et André Dussollier. En 2010, il dirige Gérard Depardieu dans La Tête en friche.

Au sommaire de cette émission :

Serial licencieur : un ancien DRH dévoile dans un livre les techniques managériales utilisées contre les salariés dans les entreprises où il a travaillé

Pourquoi le tourisme de mémoire a-t-il prospéré ces dernières années ?

Pour s'apaiser, vin ou Xanax ?

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique d'Hippolyte Girardot

Le reportage de Guillaume Meurice : les élections russes

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Werner et les catastrophes naturelles, de Laura Fredducci (Ed. Anne Carrière)

Programmation musicale :

Sheryl CROW, "All I wanna do"

GROUPE MOSTLA, "L’amour c’est mieux"

Découvrez les nouvelles vidéos sur la page Facebook de l'émission