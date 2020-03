Une rediffusion des best of avec le célèbre coureur cycliste et une sociologue d'origine vénézuélienne

Bernard Hinault sur le Tour de France en 2018 © Getty / Chris Graythen

Bernard Hinault (rediffusion du 20 juin 2019)

C'est peut-être le coureur cycliste le plus célèbre de France ! Bernard Hinault a remporté à cinq reprises le Tour de France, après Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Il a gagné également trois fois le Tour d'Italie et deux fois le Tour d'Espagne.

Toutes nos félicitations à Bernard Arnault, dont la fortune vient de passer le cap des 100 milliards de dollars, faisant de lui le 3e homme le plus riche du monde… Ce qui va permettre à notre premier « premier » de cordée de tirer d’un coup sec pour faire avancer tout le monde !

Bourse toujours, avec l’entrée prévue à Wall Street du vélo connecté et équipé d’un écran vidéo pour suivre des cours de vélo d’appartement. Pédaler seul chez soi devant un écran, et la marque de ce vélo qui entre en bourse s’appelle Peloton. Efficace ?

Paula Vasquez Lezama (rediffusion du 23 mai 2019)

Paula Vasquez Lezama, d'origine vénézuélienne est docteure en anthropologie sociale et en ethnologie de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Ses recherches doctorales portent notamment sur la dimension historique et théologico-politique de l'idéologie nationaliste bolivarienne au Venezuala. Elle est chargée de recherche au CNRS, elle développe des analyses sur les relations entre militarisation et compassion, entre autorité et expression des émotions en Amérique latine. Son récent ouvrage Pays hors service. Venezuela : de l’utopie au chaos se pose comme une enquête sur la situation actuelle de son pays, marquée par les pénuries, l'insécurité, l'hyperinflation, la corruption, le désastre écologique, la crise énergétique, l'émigration et la répression politique.

La crise au Venezuela est aussi économique et humanitaire. L’accès aux denrées alimentaires, à l’eau, et aux produits d’hygiène qui contraint les femmes à se laver les cheveux au liquide vaisselle, moins coûteux… quand elles ne se les coupent pas pour les revendre !

Comment avoir l’air compétent quand on ne l’est pas ? Une étude scientifique montre qu’il faut s’auto-convaincre qu’on est riches pour paraître performant.

