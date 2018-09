Charline et Alex reçoivent Arnaud Montebourg, entrepreneur et ancien ministre

Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Economie, lors d'une conférence à Grenoble en octobre 2017, devant les salariés de General Electric Hydro/ © AFP / Jeff Pachoud

Arnaud Montebourg, ancien ministre, devenu entrepreneur, a créé une société « Les équipes du Made in France » pour relancer les productions de miels et d'amandes « Made in France »

• Le ministère de la santé envisage de noter l'hôpital public... Le ministère de l'éducation lui, propose d'évaluer les enseignants... En créant une société de la notation, on prépare un monde de premiers de la classe !

• Jusqu'à New-York, les journaux parlent de cette incongruité française : des politiciens de carrière ont perdu leur mandat ! Pour la première fois, plusieurs anciens ministres sont contraints à la reconversion.

• À l'occasion de la sortie du film Le Poulain (en salles le 19 septembre) avec Alexandra Lamy joue le rôle d'un gourou de la communication, on se demande pourquoi depuis 15 ans le cinéma s'est entiché de la politique. Un festival est même organisé en octobre en Corse (le Festival du Film Politique, du 25 au 28 octobre)

