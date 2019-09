Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Micha Lescot, acteur de cinéma et de théâtre ayant travaillé avec Roger Planchon et Luc Bondy. Il est actuellement à l'affiche de "La Dame de chez Maxim" au Théâtre de la Porte Saint-Martin, mis en scène par Zabou Breitman avec Léa Drucker, André Marcon et Eric Prat.

Le comédien Micha Lescot. © Maxppp / URS FLUEELER/EFE/Newscom

Au départ, c'est l'histoire d'un lycéen nonchalant qui se présente au Conservatoire national d'art dramatique et a l'impression d'avoir été admis au paradis. Il évoquera plus tard, sans gêne, cette vocation tardive par rapport à son père, acteur de théâtre, et à son frère, metteur en scène, acteur et auteur.

Micha Lescot est vite remarqué par Roger Planchon qui l'engage pour La Tour de Nesle, adaptation du mélodrame d'Alexandre Dumas. Il enchaîne ensuite les spectacles et obtient en 1998 le prix de la Révélation du Syndicat de la critique pour Le Triomphe de l'amour.

En 2005, sa prestation dans Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes lui vaut le Molière de la Révélation théâtrale.

Élancé et à la voix assurée, on a pu le voir au cinéma dans US Go Home, Vendredi soir et Nénette et Boni de Claire Denis, dans Demain et tous les autres de Noémie Lvovsky et dans Saint Laurent de Bertrand Bonello.

