Charline & Alex reçoivent Daniel Auteuil, qui réalise le film "Amoureux de ma femme", avec Sandrine Kiberlain et Gérard Depardieu, dans les salles dès mercredi?.

Cinq ans après "Fanny", Daniel Auteuil est de retour au cinéma en tant que réalisateur, pour son quatrième film : "Amoureux de ma femme" © AFP / François Le Presti

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.

"Amoureux de ma femme" de et avec Daniel Auteur, avec Sandrine Kiberlain et Gérard Depardieu, dans les salles le 25 avril 2018.

- Cuba, après Castro

- Histoire l'infidélité

- L'alcool et l'accent

