"Par Jupidémie !", c'est l’émission qui télé-travaille pour la radio… comme quoi plus rien n’a de sens en ce moment ! Et voici la devise du jour : “ God save the chloroQueen !”

Au sommaire de ce 24ème numéro de "Par Jupidémie !"

La chronique d'Hippolyte Girardot :

La Chronique de Juliette Arnaud : "Le Rouge et le le Noir" de Stendhal

Le Moment Meurice : Les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : Inventez une fake news sur l'origine du Covid-19

Le choix musical de Djuabaka : Elvis Presley "Are you lonesome Tonight ? (laughing)

La chronique de Christine Gonzalez : Les marseillais à l'appart

Le cinéma de Thomas Croisière : "Les vacances de Monsieur Hulot"

La programmation musicale

Jorge Ben "Take it easy my brother Charles"

M "Lettre infiniE"

Caribou "Home"

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Anglais avec Alex Vizorek

Comme la dernière fois ce fut un gros succès, on m’a redonner un exercice d’anglais. Pour les gens qui ont des facilité avec l’accent du Sud Kentucky vous partez avec un avantage.Je vous propose de traduire ces 4 phrase utiles pendant cette période :

God save the chloroquine

Come on baby light my confinement

My tailor is rich but he's very busy with the premium offer on PornHub

“Strawberry fields forever” is my teacher’s favourite song

Culture avec Charline Vanhoenacker

67 millions de Français sont confinés avec Louis de Funès. Nous avons adapté les titres de ses films à la situation actuelle, mais dans cette liste s’est glissé un intrus. Sauras-tu le découvrir ?

La traversée de Paris sans attestation

Le Grand restaurant est fermé

La vérité si je mens sur la pénurie

Les Grandes vacances sont annulée

Mathématiques avec Guillaume Meurice

Laurent Ruquier a annoncé que son émission “On n’est pas couché” s'arrête à la fin de l’année. Oh quelle déception. Une bien belle émission qui a lancé Eric Zemmour, dans le show business. Alors, petit exercice de Mathématiques. Sachant qu’Eric Zemmour a fait 5 saisons de l’émission, à raison de 30 émissions de 4 heures par saison.

Combien de temps d’antenne, le très gentil progressiste Laurent Ruquier a-t-il gracieusement offert au Rassemblement National ?

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Le porte-avions Charles de Gaulle est bloqué à quai ! Les deux tiers de son équipage sont infectés par le virus, qui s’est probablement invité à bord après une escale à Brest en pleine pandémie. Deux marins sont actuellement en réanimation… et pour être en pensée les marins malades, on vous propose de les dessiner : voici l’intitulé : “Dessine le Coronavirus qui embarque ni vu ni connu, à Brest, sur le porte-avions Charles de Gaulle”

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie