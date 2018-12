Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Louis Garrel.

Louis Garrel, lors du 70ème festival de Cannes (21 mai 2017) © AFP / Anne-Christine Poujoulat

Louis Garrel a réalisé son deuxième long-métrage, L’Homme fidèle dans lequel il est également acteur, aux côtés de Laetitia Casta et Lily-Rose Depp. Ce film sera dans les salles mercredi 26 décembre.

Depuis que les nouvelles technologies sont entrées dans nos vies, le temps passe plus vite. Questionner notre rapport au temps, c’est questionner le sens de la vie… et ça en dit long aussi de notre rapport aux autres…

Quand l’acteur incarne un rôle, l’acteur doit-il ressentir les émotions de son personnage ? Ou est-ce que tout son art consiste à savoir parfaitement les imiter ? Y’a deux écoles…

Il y a deux écoles aussi pour les livres qui parlent de cinéma. Il y a les gros ouvrages pleins de photos et qui décorent généralement la table du salon… et puis il y a les livres pour les plus cinéphiles, et l’édition dans le genre est foisonnante. Comme pour l’intégrale des critiques d’André Bazin…

