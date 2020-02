Dans "Par Jupiter !" Charline Vanhoenacker & Alex Vizorek ont reçu l'actrice-scénariste-compositrice, Coline Serreau, pour la sortie de "#colineserreau" aux éditions Actes Sud, ainsi que l'auteure-compositrice-interprète, Clara Luciani, pour la sortie augmentée de "Sainte-Victoire", son premier album.

Colline Sereau en mai 2019 à l'Académie des Beaux-Arts © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Coline Serreau

Coline Serreau voit le jour dans les lendemains d'après-guerre, en 1947, au sein d'une famille d'intellectuels modestes : sa mère est écrivaine, éditrice et traductrice de Bertolt Brecht et de Witold Gombrowicz, et son père est metteur en scène et découvreur d'auteurs.

Elle se révolte dès son plus jeune âge quand on la contraint d'écrire de la main droite alors qu'elle est gauchère : une révolte et une insoumission qui la caractériseront dès lors.

Aujourd'hui, elle s'engage à bras-le-corps dans la défense de l'environnement et pour des comportements éco-responsables.

Elle souligne plus particulièrement le lien indéniable entre patriarcat et écologie puisque la Terre, selon elle, symbolise la mère, la femme et la fécondité.

Avec #colineserreau, composé de 23 hastags lancés au lecteur, elle pose ses réflexions, évoque son parcours, ses influences, ses combats et ses créations avec beaucoup d'intensité.

Clara Luciani

Son premier album après de longues et dures années de labeur est composé à la suite d'un chagrin d'amour.

Du nom de la montagne qui a aussi inspiré Paul Cézanne, il porte en son sein des titres phares comme La Grenade, devenu un morceau féministe porté par l'affaire Weinstein, mais encore La Baie (une reprise du groupe Metronomy) ou Ma sœur, en hommage à Léa qui vit également de sa musique sous le nom de scène Ehla.

L'ensemble de ses titres l'a menée à faire un concert au Japon d'où la composition de la chanson, On ne meurt pas d'amour (Souvenir du Japon) puis sur les planches de La Cigale, en janvier 2019.

Sainte-Victoire, dont elle a sorti une version augmentée, lui a valu la Victoire de la Musique de la catégorie Révélation sur scène en 2019. Elle est considérée comme la relève de la chanson française.

