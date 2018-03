Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le musicien et chanteur Christophe, à l'occasion du festival Les Emancipéés, à Vannes, du 21 au 26 mars prochain

Christophe à Pleyel en 2017 © Getty / David Wolff - Patrick

En 1965, sa chanson « Aline » est un tube et se vend à 1 million d’exemplaires. En 1974, Christophe revient avec « les Mots Bleus », écrit par Jean-Michel Jarre. Autodidacte dans l’âme, il est passionné par les synthés et le travail du son. Son dernier album, "Les Vestiges du Chaos", est sorti en 2015. Il est en tournée dans toute la France et sera notamment à Vannes, au festival Les Emancipéés, le 22 mars prochain, au Théâtre Anne de Bretagne. Il sera le 23 mars à Châteaudun, le 13 avril à Châteaurenard (13), le 14 avril à Six-fours-les-plages (83), le 15 juin à La Grande Motte (34) au Festival Pyramid, le 21 juillet au Passage Music festival (38), le 28 à Saint-André en Vivarais (07)

Au sommaire de cette émission :

Aux Etats-Unis, une voiture sans conducteur a tué un piéton

Pollution lumineuse : les éclairages publics des côtes perturbent la vie aquatique

"En étudiant Picasso, j'ai découvert le monstre", explique Sophie Chauveau, biographe du peintre

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Djubaka sur l’univers de Christophe

Le reportage de Guillaume Meurice : Nicolas Sarkozy en garde à vue pour l'affaire des financements libiens de la campagne

La chronique de Constance : la francophonie

Programmation musicale :

Durand Jones & The Indications, "Smile"

Christophe, "Rock Monsieur"

