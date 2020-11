Bonjour la France Interne ! Bienvenue au Secrétariat général de la poilade...

Au sommaire de ce Par Jupidémie !

La chronique d'Hippolyte Girardot : Futur antérieur et flatulences

Futur antérieur et flatulences La chronique de Juliette Arnaud : "La ferme des animaux" de George Orwell (3)

"La ferme des animaux" de George Orwell (3) La chronique de Djubaka : Musique et confinement avec Emel Mathlouthi

Musique et confinement avec Emel Mathlouthi La chronique de Christine Gonzalez : Nouveau vaccin contre le coronavirus

Nouveau vaccin contre le coronavirus La séance de Thomas Croisière : "Aguirre la colère de Dieu" de Werner Herzog

"Aguirre la colère de Dieu" de Werner Herzog La chanson de Frédéric Fromet : Et Lily devint Djadja

Les exercices

Exercice d'histoire avec Alex Vizorek

Un soulier de Marie-Antoinette a été vendu aux enchères pour plus de 40.000 euros. Parmi ces anecdotes sur Marie-Antoinette, laquelle est vraie :

A. Elle entendait très très bien!!! Comme note sur 20, L'ouïe 16 ?

B. C’est la petite sœur de Joe Biden ?

C. Elle aurait par accident marché sur les pieds de son bourreau avant de s’en excuser ?

D. Elle a été l’égérie des Brioches Pasquier… celles avec des pépites de… chocolat ?

Exercice de géographie avec Charline Vanhoenacker

On a appris cette semaine qu’une nouvelle espèce de singes a été découverte en Birmanie. Très bien, mais peux-tu nous donner les pays limitrophes à la Birmanie?

A. On s’en fout, il faut fermer les frontières de la Birmanie pour éviter que les musulmans viennent piquer leurs singes.

B. Thailande, Laos, Chine, Bangladesh

C. On s’en fout puisqu’on ne peut plus voyager.

D. Thailande, Laos, Chine, Bangladesh. Oui c'est la même réponse que la B mais comme ça, pour une fois, tu es sûr de trouver la bonne réponse !

Alex Vizorek

Régis Fassier, la doublure de Casimir et de Footix, est décédé. C’est vrai qu’on ne pense pas assez aux doublures qui sont dans les personnages. Alors parmi les personnes suivantes lesquelles sont dans les marionnettes :

A. Michel Polnareff dans Pascal Obispo

B. Le Rassemblement National dans… CNews

C. Yves Brunier dans GrosQuick

D. Patrick Bruel dans... un film

Le concours de dessin

Depuis plusieurs jours, le gouvernement multiplie les déclarations pour que les Français n’utilisent pas Amazon pour les fêtes de Noël. Pour soutenir le commerce de proximité à l’approche des fêtes, dessine un plan de ta ville avec ton parcours pour récupérer tous tes cadeaux en click and collect. Plan à réaliser à l’échelle 1/10.000 ème bien évidemment.

Publie ton dessin signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupiter ! Nous publierons les résultats lundi sur notre page Facebook !

La programmation musicale

Serge Gainsbourg - My lady heroine

Emel Mathlouthi

Lianne La Havas - Can't fight

