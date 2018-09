Charline et Alex reçoivent Jean Van Hamme, scénariste de bande-dessinée et romancier et Christophe Simon, dessinateur

Jean Van Hamme, romancier et scénariste belge de bande dessinée. Il a notamment créé Thorgal, XIII et Largo Winch ! © Maxppp / Philippe Lavieille

Jean Van Hamme, créateur des héros de BD : Thorgal, Largo Winch, et XIII vient de publier, avec le dessinateur Christophe Simon, une nouvelle bande-dessiné Kivu, aux éditions Lombard .

Résumé : Le personnage, François est un ingénieur tout fraîchement diplômé qui a trouvé du travail au sein d'un puissant consortium industriel. On lui demande de gérer les négociations d'un contrat de la plus haute importante avec la région du Kivu, en République Démocratique du Congo. Sur place il découvre la corruption, le cynisme... et surtout Violette, une enfant traquée par un puissant chef rebelle.

Au sommaire

• Victor Orbán divise la droite française. Wauquiez trouve que l’autocrate hongrois a toute sa place au sein du PPE, le Parti Populaire européen, Pécresse l’exclut car c’est l’extrême-droite et Nadine Morano,… elle fait un selfie avec lui ! ca va être chouette le PPE !

• La France vient de demander pardon à la veuve de Maurice Audin. Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l’Etat dans la disparition du mathématicien communiste. Et ailleurs, comment ça se passe les excuses ? Genre… la Belgique avec le Congo ?

• Neymar devient un héros de bande dessinée. Etant donné que la BD est le secteur le plus florissant de l’édition, on y trouve à boire et à manger… Et puis tout se décline en BD, les romans, les films, les émissions…

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter !" avec

– le moment Meurice : Guerilla vegan dans les boucheries

– la chronique de Thomas VDB

– la chronique de Juliette Arnaud : la bande-dessinée "Kivu" de Jean Van Hamme et Christophe Simon, éditions Le Lombard

Programmation musicale

Juniore, "Magnifique"

Amy Winehouse, "You know i'm no good"

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !