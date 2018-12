Avec une grande et belle équipe : Juliette Arnaud, Mélanie Bauer, Thomas Bidegain, Constance, Thomas Croisière, Djubaka, Clara Dupont-Monod, Frédéric Fromet, Hippolyte Girardot, Christine Gonzalez et Roukiata Ouedraogo

Par Jupiter ! spécial Noël © Getty / Juj Winn

Sommaire

Les hommes seraient plus fragiles que les femmes devant la maladie... C'est normal qu'on voit arriver la mort à chaque éternuement... Et bien, une étude scientifique prouve qu'on souffre vraiment plus, après, parfois quand on a mal on en fait un trop quand même !

L'apéro aurait pour effet collatéral de desserrer l'étau du protectionnisme parental... en gros quand vous avez un coup dans le nez, vous êtes plus laxistes avec vos enfants...

Le surexposition au porno des nouvelles générations pose des problèmes dans la sexualité des couples...

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter !" avec

la chronique de Christine Gonzalez : Hommage à Jacques Chancel

Hommage à Jacques Chancel la chronique de Thomas Bidegain : les courses-poursuites

les courses-poursuites la chronique de Thomas Croisière : le top 4 des films que t’as aimés petit à partager avec tes petits

le top 4 des films que t’as aimés petit à partager avec tes petits la chanson de Frédéric Fromet : Petit Papa Noël

Programmation musicale :

le choix de Mélanie Bauer : Villejuif Underground

Villejuif Underground le choix de Djubaka : Vaudou Game

► N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !